Transform Crew osvojio je čak dva zlatna gumba u hrvatskoj inačici showa "Supertalent".

Plesna skupina Transform Crew ispisala je povijest hit-showa "Supertalent", i to osvojivši zlatni gumb čak dva puta. Prvi put im je to pošlo za rukom prije tri godine, a povijest se ponovila i ove, čemu se zapravo nisu nadali.

"Stvarno je bio dobar osjećaj, pogotovo kad znaš da si to napravio drugi put , Nama to nije mala stvar i jako smo na to ponosni, ali da, bilo je veliko iznenađenje", priznala je Ivana Rončević iz Transform Crewa za IN magazin.

Maja je nakon njihova nastupa ostala bez teksta, a Janko je imao kratki komentar, no njime je rekao baš sve. "U tri godine ovo je jedan od pet najboljih nastupa koje sam vidio."

"Ja manje od ovog doista nisam očekivala jer svaki put kad sam vas gledala, to je uvijek bilo drugačije, uvijek tako svježe, ali uvijek s tako jednim tipičnim Transform potpisom", zaključila je Martina, a nešto rječitiji nego inače bio je i Davor.

"Plesna grupa koja može biti ogledni primjerak kako treba izgledati plesna grupa koja se treba prijaviti na Supertalent. Rijetko se događa, ali moram priznati da mi se rodila jedna mala simpatija. Zadržat ću za sebe tko to je, mogu samo reći da ima crveni rupčić. Bili ste više nego mrak, svjetlo na kraju tunela", poručio im je.

Ekipa ističe i kako im je jedino važno da svaki sljedeći put kada nastupaju budu bolji od onog prethodnog te da se njima sviđa ono što rade, da su sigurni u to.

U drugoj polufinalnoj emisiji Supertalenta nisu niti izašli na pozornicu i počeli plesni spektakl, a publika je već bila u transu i vrištala, a to vrištanje popratilo je čitav njihov nastup.

"Pobjedaaaa", zavrištala im je Maja. "Ja sam toliko ponosna i sretna. Bila sam nervozna hoće li to proći kako treba, ali bilo je presavršeno", zaključila je.

"Imam tri riječi za vaš nastup, ali prvo bi ga pokazao vanzemaljcima. Mračno, moćno i emotivno, to su te tri riječi za vaš natup", poručio im je slikovito Bilman.

"Svi smo čekali vaš nastup. Znali smo da ćete biti odlični i uspjeli ste sve što ste trebali. Nešto fantastično, nema sumnje da vas vidimo u finalu", kazao mi je je Janko.

"Ja sam gledala jednu uznemirujuću plesnu priču, moćnu gomilu ljudi koja ne pleše, nego živi plesnu umjetnost. Svatko od vas je toliko bezobrazno dominantan na ovoj pozornici i bezobrazno talentiran", zaključila je oduševljena Martina.

