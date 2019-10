Transform Crew plesna skupina već je nastupala u Supertalentu 2016. godine te dogurala do finala, a i ovog puta su pokazali koliko su talentirani.

Plesna skupina Transform Crew dobila je četvrti zlatni gumb u sedmoj sezoni emisije "Supertalent".

No ako vjerno pratite ovaj talent show, onda vam je ova ekipa već itekako poznata. Naime, 2016. godine dogurali su do finala, no na kraju su završili na drugom mjestu. 2019. godine vratili su se u nekoj novoj formaciji s nekim novim klincima, spremni pokazati kako su jednako dobri kao i njihovi stariji kolege, ako ne i bolji.

Maja je nakon njihovog nastupa ostala bez teksta, a Janko je imao kratki komentar, no njime je rekao baš sve. "U tri godine ovo je jedan od pet najboljih nastupa koje sam vidio."

"Ja manje od ovog doista nisam očekivala, jer svaki put kad sam vas gledala to je uvijek bilo drugačije, uvijek tako svježe, ali uvijek s tako jednim tipičnim Transform potpisom", zaključila je Martina, a nešto rječitiji nego inače bio je i Davor.

"Plesna grupa koja može biti ogledni primjerak kako treba izgledati plesna grupa koja se treba prijaviti na Supertalent. Rijetko se događa, ali moram priznati da mi se rodila jedna mala simpatija. Zadržat ću za sebe tko to je, mogu samo reći da ima crveni rupčić. Bili ste više nego mrak, svjetlo na kraju tunela", poručio im je.

A ona koja je ostala bez teksta, Maja, bila je i ona koja je ovoj fantastičnoj skupini stisnula zlatni gumb.

"Reakcije su bile fenomenalne, bili smo oduševljeni, ali istovremeno i iznenađeni, jer se rijetko događa da netko dva puta dobije zlatni gumb. Nismo ga očekivali", iskreno nam poručuje talentirana ekipa koja nam je i otkrila kako su imali samo pozitivnu tremu, no da straha jednostavno nije bilo. "Sigurni smo u sebe, OK smo po tom pitanju", kroz smijeh ističu.

Ostaviti nekoga bez teksta nastupom, kao što je bio slučaj s Majom, za njih je najbolja reakcija koju mogu dobiti. Ekipa ističe i kako im je jedino važno da svaki sljedeći put kada nastupaju budu bolji od onog prethodnog te da se njima sviđa ono što rade, da su sigurni u to.

"Samouvjereni jesmo, ali nismo umišljeni pa da sad očekujemo pobjedu. Bilo bi ju glupo očekivati, no ono što očekujemo jest da i sljedeći out rasturimo i da se svidimo ljudima", zaključuju.

