Whitney Houston vodila je turbulentan život, a tragično je preminula 2012. godine.

Da je živa, glazbena diva danas bi slavila 55. rođendan.

Rijeć se o Whitney Houston čiji je život prekinut sa samo 48 godina, 11. veljače 2012. godine. Pjevačica se utopila u hotelskoj kadi uslijed zloupotrebe droge, a brojne biografije koje su se pojavile nakon njezine smrti otkrile su šokantne detalje iz njezinog života.

Sve je počelo već u njezinom ranom djetinjstvu kada je pjevačicu navodno seksualno zlostavljala rođakinja Dee Dee Warwick, a takve je tvrdnje prvi iznio film "Whitney" redatelja Kevina Macdonalda koji tvrdi da mu se o tome povjerio polubrat pjevačice, Gary Garland koji je i sam trpio zlostavljanje.

Nakon romanse s glumcem i komičarem Eddiejem Murphyjem, Whitney je započela vezu s pjevačem Bobbyjem Brownom kojeg je upoznala 1989. godine na jednoj dodjeli glazbenih nagrada. Par se vjenčao već 1992., a u braku su bili do 2007. Njihov je odnos čitavo vrijeme bio vrlo turbulentan, a obitelj i prijatelji tvrde kako ju je Bobby povukao na dno, jer nikada nije mogao biti zvijezda poput nje. Posebno to nije mogao nakon što je ona snimila legendarni film "Tjelohranitelj" 1992. godine s Kevinom Costnerom kada su navodno i počeli problemi. "Njegov imidž zločestog dečka jako se sviđao Whitney. On je bio crni dečko iz kvarta, onaj od kojeg bi mame skrivale svoje kćeri", jednom je prilikom izjavio brat pokojne pjevačice.

Par se često svađao, zajedno opijao i drogirao, a navodno i fizički sukobljavao, a u tome ih nije obuzdala ni kćer Bobbi Kristina koju su dobili 1993. godine. Ona je svijet napustila sa samo 22 godine i to gotovo identično kao njezina majka - u kadi nakon prekomjernog uzimanja narkotika. Preciznije, nakon što je pronađena u kadi s licem prema dolje, provela je 6 mjeseci u komi, a potom je umrla u bolnici, nikad ne uspjevši objasniti što se točno dogodilo. No, njezina se smrt ubrzo počela tretirati kao ubojstvo, a glavni osumnjičenik bio je njezin dečko Nick Gordon, obzirom da je Bobbi pronađena s masnicama na licu i tijelu. Da stvar bude još bizarnija, Nick je posvojeni sin Whitney Houston, a odvjetnici su tvrdili kako joj je on dao koktel droga tog kobnog dana.

Bobbi je pokopana pored svoje majke koja je navodno tijekom života skrivala jednu veliku tajnu, a to je ljubavna veza s asistenticom i prijateljicom Robyn Crawford za koju je navodno znao i njezin suprug te ga je to izluđivalo. Pjevačica nikada nije potvrdila glasine, no njezini tjelohranitelji kasnije su izjavili kako ih je Bobby na sve moguće načine pokušavao razdvojiti, jer je htio biti muškarac u vezi što je stvaralo dodatne probleme u njihovom ionako kompliciranom odnosu.

"Problem u njihovoj vezi bila jest činjenica da su poticali svoje ovisnosti - ona se u vezi još više drogirala, a on još više opijao", otkrili su izvori bliski paru, iako nije tajna da je diva drogu počela konzumirati i prije nego je upoznala Bobbyja, dok je majku pratila na njezinim nastupima i to već sa 16 godina. Iako je svima bilo jasno da se par međusobno uništava, kao i svoju kćer koja je sve to gledala, oni bi uvijek pronašli način kako da ostanu zajedno, sve do 2007. godine kada su odlučili definitivno prekinuti. "Whitney je bila očajna što nije uspjela spasiti njihov brak unatoč svim problemima, ali oboje su i odbijali otići na liječenje", otkrila je njezina bivša asistentica.

"Postala je opsjednuta time gdje je i što radi. Nije mu vjerovala, a emotivni stres manifestirao se tako da je postupno sve više gubila živce. Bila je nesretna, više na njezinom licu niste mogli vidjeti onaj smiješak kao prije", otkrio je 2015. godine David Roberts, dugogodišnji tjelohranitelj Whitney Houston koji je tvrdio i kako malena Bobby u takvom ozračju nije imala šanse za uspjeh. Promatrao sam Bobbi Kristinu dok je još bila djevojčica kako trči hodnicima hotela u kojima su odsjedali, okružena beskrupuloznim likovima koji su trebali paziti na nju. Tada sam već brinuo za njezinu budućnost. Kada sam čuo što joj se dogodilo nisam bio iznenađen, bio sam ljut. Sve dobro što je Bobby Brown imao u životu uništio je – karijeru, Whitney, a sada i Bobbi Kristinu. Ona je još jedna žrtva njegove toksične naravi", rekao je tada za The Daily Mail.

Njezin problematični suprug koji je postao problem i njezinim suradnicima, posebno na turnejama, jer je htio kontrolirati sve što ima veze s njegovom talentiranom suprugom, jednom je prilikom izjavio kako je Whitney "bila ukleta od trenutka kad se rodila". Iako njezina obitelj i prijatelji nikada nisu rekli da je Bobby kriv za njezinu ovisnost, slažu se u tome da je igrao veliku ulogu u njezinom samouništenju.

Brown je u braku s Aliciom Etheredge od 2012. godine, a tvrdi da smrt svoje bivše supruge i kćeri nikada neće preboljeti.