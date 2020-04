Romy Schneider upoznala je Alaina Delona kao 20-godišnjakinja, a kraj njihovoj vezi došao je jer ju je varao i dobio dijete s drugom.

Romy Schneider preminula je 1982. godine, no ljubitelji filma još pamte njezina glumačka ostvarenja i preobrazbu iz lika nevine princeze Sissi u zavodnicu.

Austrijsko-njemačka glumica bila je ikona 70-ih, no pored silne slave i zavidne karijere imala je dinamičan i tragičan privatni život. Pravo joj je ime bilo Rosemarie Magdalena Albach, a rodila se u glumačkoj obitelji.

Majka Magda Schneider bila je Njemica, a njezin otac Wolf Albach-Retty Austrijanac. Nakon razvoda roditelja njezinu je karijeru nadzirao očuh Hans Herbert Blacheim. Okolini se činilo da Hans previše pozornosti daje Romy, no ona je tvrdila da je to primjereno i prirodno.

Snimila je svoj prvi film "When the White Lilacs Bloom Again" s 15 godina i ubrzo je nakon postala poznata kao glumica koja utjelovljuje kraljevske likove. Prvo je odigrala lik mlade kraljice Viktorije, a potom austrijske carice Sissi.

Romy je kao 20-godišnjakinja na snimanju filma "Christine" doživjela prvu veliku ljubav. Naime, zaljubila se u tri godine starijeg Francuza Alaina Delona, kojeg je ona odabrala da joj bude kolega. Često su se na setu svađali jer je on bio jako temperamentan, a nakon završetka snimanja Scheinder je napustila Njemačku i zbog njega se preselila u Pariz. Delon je 60-ih postao i seks-simbol te jedan od najpoznatijih europskih glumaca.

"Da, bila sam princeza, i to ne samo ispred kamere. Uvijek sam bila princeza i to mi je dosadilo. Pokušala sam pobjeći iz te luđačke košulje, iz tog malog svijeta, u slobodu Pariza i novog života", ispričala je svojedobno glumica.

Romy i Alain fascinirali su javnost, a dobili su nadimak europski zlatni par. No koliko su se obožavali, toliko su imali i burnu vezu i često se svađali. Poslije teških razmirica Delon bi izbivao iz njihova stana nekoliko tjedana ili mjeseci, pa se vratio Romy, koja bi ga svaki put spremno dočekala.

Njihova se veza raspala tek kad je Romy saznala da je glumac imao aferu s pjevačicom i glumicom Nico te da su dobili sina Christina. Zbog toga su raskinuli zaruke krajem 1963.

Navodno je glumici toliko teško pao njihov prekid da je razmišljala o samoubojstvu, pa su ju prijatelji slali psihijatru. No Romyino je tugovanje završilo kada je upoznala 11 godina starijeg njemačkog filmskog i kazališnog glumca Harryja Meyena. On je zbog nje ostavio i suprugu s kojom je bio 13 godina u braku.

Romy i Harry vjenčali su se 1966. i iste godine dobili sina Davida, na kojeg je glumica usmjerila svu svoju pažnju. Toliko je bila usredotočena na njega da joj je to ugrozilo brak.

Romy je i dalje bila posvećena glumačkoj karijeri, a iznenadila se 1969. kad ju je nazvao bivši zaručnik Delon i ponudio da surađuju na filmu "Bazen". Ona je odmah pristala i iznenadila svog muža Harryja. Njihovi kolege na setu tvrdili su da između Romy i Alaina na snimanju nije bilo nikakve kemije i afere, neki su mediji pisali da se bivši par prepustio svojim nekadašnjima osjećajima. Usto su objavili fotografije njihova rastanka na aerodromu u Nici.

Romyin muž povjerovao je u priče da ga je varala i našao utjehu u alkoholu. Par se razveo 1973., a tada je i Schenider počela piti. Na setu je spremno odrađivala svoje uloge, iako je bila pripita i plakala, pa su se šminkeri morali jako potruditi da se to ne vidi.

Romy se 1975. ponovno udala, i to za svog tajnika Daniela Biasinija, koji je bio jako nalik Alainu Delonu. Dobili su kćerkicu Saru Magdalenu, koja danas ima 42 godine i bavi se glumom, a njihov se brak raspao nakon šest godina, 1981.

Dvije godine prije Romyina zadnjeg razvoda ubio se njezin bivši muž Harry, s kojim je imala sina Davida. Glumicu je zbog toga grizla savjest, a uskoro je doživjela veliku tragediju.

Naime, njezin sin David, koji je tada imao 15 godina, otišao je roditeljima svog očuha Daniela u Saint-Germain-en-Laye. Nije imao ključeve, pa se penjao preko ograde koja je imala špiceve na vrhu. David se poskliznuo i šiljak mu je probio femoralnu arteriju. Počeo je jako krvariti i pao na tlo te je nekako uspio doći do ulaznih vrata i tražiti pomoć.

Preminuo je nekoliko sati kasnije na operaciji. Romy je bila u bolnici, a podršku joj je došao dati bivši zaručnik Alain jer se bojao za nju. Romyin bivši muž Daniel svojedobno je rekao kako je David već izgubio svijet kada mu je otvorio vrata.

"Šest mjeseci nakon toga nisam izašao iz stana", ispričao je. Romy se nije mogla pomiriti s gubitkom i sve više je pila. Preminula je u 44. godini života 29. svibnja 1982. od srčanog udara, no mnogi kažu da je to bilo od slomljenog srca zbog gubitka sina.

Delon se nakon njezine smrti pobrinuo da sinovi ostaci budu pokopani skupa s Romyinim. Usto joj je na grobu ostavio isti buket grimiznih ruža kakav joj je dao na prvom danu snimanja filma "Christine" kada su se upoznali.

Francuska je odala počast velikoj glumačkoj zvijezdi tako što je pokrenula nagradu Prix Romy Schneider, koja se dodjeljuje mladim filmskim nadama.