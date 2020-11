Joeu Bidenu supruga Neilia i jednogodišnja kći Naomi poginule su 1972., nekoliko dana prije Božića, a njegov sin Beau umro je od tumora na mozgu 2015. godine.

Pravnik Joe Biden (77) kao kandidat za američkog predsjednika ističe se svojim godinama i tragedijama koje su mu obilježile život.

Joe je u utorak posjetio grob svoga sina Beaua u Greenvilleu u Južnoj Karolini. On je preminuo 2015. u 47. godini života od tumora na mozgu. No nije to jedini član obitelji kojeg je Biden posjetio na groblju na svoj važni, izborni dan.

Kandidat za američkog predsjednika 1966. završio je pravni fakultet i ubrzo nakon što je stekao diplomu, zaprosio je svoju dugogodišnju djevojku Neiliu Hunter. Vjenčali su se iste godine i proširili svoju obitelj s dva sina, Beauom i Hunterom, te kćerkicom Naomi.

Supruga je bila najveća podrška Joeu dok je gradio političku karijeru i imali su idiličan brak i obiteljski život. No 1972. u vrijeme blagdana sve to prekinula je velika tragedija.

Samo tjedan dana prije Božića Neilia je išla u kupnju sa sinovima i kćeri, a dok su bili u automobilu na njih je naletio kamion. Bidenova supruga i jednogodišnja kći Naomi poginule su na mjestu nesreće, dok su njegovi sinovi zadobili teške ozljede.

Neilia i Naomi pokopane su na groblju u Greenvilleu, gdje je Joe kasnije sahranio i sina Beaua. Predsjednički kandidat nije imao puno vremena za tugovanje nakon gubitka supruge i kćeri jer se morao posvetiti odgoju sinova, a tri godine nakon tragedije ponovno je našao vjeru u ljubav.

Upoznao je suprugu Jill, s kojom je u braku od 1977. Ona mu je pomogla s brigom o Beauom i Hunterom, a 1981. dobili su kćer Ashley, koja je socijalna radnica. Joeov sin Hunter (50) krenuo je njegovim stopama, završio pravo i radi kao odvjetnik.

Pokojni Beau također je slijedio očev put, bio je pravnik te je radio kao okružni tužitelj Delawarea.

U srijedu, 4. studenog, Dnevnik Nove TV donosi sveobuhvatnu analizu rezultata američkih izbora te njihovog utjecaja na Hrvatsku, Europsku uniju i međunarodnu zajednicu. Uz Ivanu Petrović, novinarku, komentatoricu i urednicu vanjske politike informativnog programa Nove TV, u studiju će o ovoj temi govoriti i Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Srgjan Kerim, bivši predsjedatelj Opće skupštine UN-a. Dnevnik Nove TV donosi i reakcije na rezultate izbora iz Hrvatske i svijeta te razgovor s Hrvatima koji žive u SAD-u o dojmovima i atmosferi u zemlji koja je odabrala novog predsjednika.