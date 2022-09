Tori Spelling i njena majka Candy Spelling viđene su zajedno prvi put nakon dugih pet godina, čini se da su zakopale ratne sjekire.

Američka glumica Tori Spelling i njena majka Candy Spelling viđene su po prvi put nakon dugih pet godina. Majka i kćer bile su u zavadi zbog ostavinske imovine Torina oca, a čini se kako su sada ipak zakopale ratne sjekire.

Tori i Candy s obitelji su bezbrižno prošetale plažom te odmarale na ležaljkama uz čašicu razgovora. Ukrale su svu pažnju paparazza i prolaznika koji su ih prepoznali, a njihova svađa krenula je 2017. godine.

Naime, nakon smrti Torina oca Aarona Spellinga u nasljedstvu je ostalo 500 milijuna dolara, a sav novac otišao je njegovoj udovici Candy. U ostavci, Aaron je napisao da će Tori pripasti samo 800 tisuća dolara što je izuzetno naljutilo kćerku koja se godinama borila s financijskim problemima, a na njenu stranu nije stala ni majka.

''Zatvarale bi trgovine i plaćala i do 60 tisuća dolara na skupe krpice, ja to nikada nisam radila'', rekla je Candy u intervjuu za The New York Times 2014. godine. Majka i kći razgovarale nisu i puno prije toga, a prve netrpeljivosti vidjele su se već 2007. godine, godinu dana nakon smrti oca.

''Nije da ne razgovaramo, samo se nismo čule'', rekla je Tori jednom. ''Volim svoju majku, uvijek jesam i to se nikada neće promijeniti.''

Kasnije se nadovezala kako bi se i njena majka trebala malo više uključiti ukoliko želi vidjeti unučad.

''Ni na koji način ju nisam izbacila iz života. Zna gdje živim, zna kako doći do mene. Trebala bi i ona uložiti malo truda ukoliko želi biti prisutna u našim životima vidjeti svoju unučad'', rekla je Tori.

Candy je kod Oprah 2014. rekla da se događalo puno toga te da nitko nije sagledao sve činjenice, ali da je sada bolja situacija i da su krenule dalje.

Tori se proslavila ulogom slatkice Donne Martin u kultnoj tinejdžerskoj seriji "Beverly Hills, 90210", no dani slave danas su daleko iza nje.

Osim što kasnije nije uspjela ostvariti nijednu značajniju ulogu, godinama je na meti kritika zbog pretjeranih estetskih zahvata kojima je potpuno promijenila svoj izgled. Tori zadnjih godina medijske stupce puni i svojim turbulentnim brakom s Deanom McDermottom, s kojim je u braku od 2006. godine i zajedno imaju petero djece, dvije kćeri i tri sina.

O njihovu razvodu prvi put se pričalo nakon što je McDermott 2014. u dokumentarnoj seriji "True Tori" priznao da je bio nevjeran svojoj supruzi. Spelling je tada rekla da je njegova ispovijest uznemirila djecu koja su vidjela medijske napise na internetu, no uspjeli su izgladiti odnos i ostali su u braku.

Sada se ponovno šuška da su pred razvodom jer već dugo nisu viđeni zajedno, a Torini pratitelji su primijetili i da njezin suprug nedostaje na fotografijama koje dijeli na Instagramu posljednjih mjeseci, kao i da ona ne nosi vjenčani prsten.

Poznato je i da se supružnici dugo bore s financijskim problemima za što je Spelling rekla da je rezultat njihovih loših odluka, no o glasinama o razvodu i daje mudro šuti.

Inače, Tori se u prošlosti borila s ovisnošću o drogi i alkoholu, a dok je bila trudna s trećim djetetom autom se zabila u školu za što je krivila novinare.

