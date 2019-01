Općinsko državno odvjetništvo u Puli podiglo je optužnicu protiv Tonyja Cetinskog zbog izazivanja prometne nesreće u Pustoj ulici u Rovinju, a sada se oglasio i sam pjevač.

Nakon što je Općinsko državno odvjetništvu u Puli jučer podiglo optužnicu protiv Tonyja Cetinskog zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao muškarac, oglasio se i sam glazbenik, a svoje je priopćenje stavio na društvene mreže. Prenosimo ga u cijelosti.

"Dragi moji evo opet kreće val javnog linča povodom pokrenute optužnice. (Hvala dragom Bogu da je podignuta jer ću tako napokon doći do prilike obraniti se). Za sada se neću braniti javno u medijima jer je to nemoguća misija ali i da ne bi utjecao na daljnji rad suda te neću zamjeriti nikome tko određuje te krive naslove i pokreće na linč. To ću ostaviti za neka druga vremena i za Svevišnji sud. Nisam ja taj koji sudi. Samo je jedan Svevišnji pred kojim ćemo svi jednog dana odgovarati.

Naravno da smatramo da navedeno u optužnici nije točno te ćemo sve dokazati na sudu. Napokon. Ono što mi je teže od bilo kakvog sudskog procesa, osude i javnog linča je sama činjenica da sam sudjelovao u takvoj nesreći koja je ostavila duboku traumu prvenstveno na obitelj pokojnika kao i na mene i moju obitelj unatoč tome što se trudim dalje funkcionirati, raditi i živjeti sa tim vjerujte mi , jako je teško ali nisam lik koji bi klonuo i poprilično sam spreman na udare jake artiljerije. Ipak ima i normalnih ljudi kao i objektivnih novinara koje sam upoznao u cijeloj toj neželjenoj situaciji i oni su ti koji mi daju tu dodatnu snagu i volju za dalje. Veliko hvala svima koji ne osuđuju unaprijed i koji su velika podrška meni i mojima", napisao je Toni.

Podsjetimo, Optužnica protiv Tonyja Cetinskog podignuta je 31. prosinca, odnosno na Staru godinu, a prema njoj ga se tereti za počinjenje kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1., 2. i 6. Kaznenog zakona.