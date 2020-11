Tony Cetinski na društvenim je mrežama pozvao na molitvu za Donalda Trumpa, koji će možda ponovno dobiti novi mandat predsjednika SAD-a.

U SAD-u se trenutačno odvija jedan od najvažnijih povijesnih događaja, bira se 46. američki predsjednik i tijesna utrka vodi se između aktualnog predsjednika Donalda Trumpa i njegova protukandidata kandidata Joea Bidena.

Ovo je vruća tema diljem svijeta, mnogi su javno dali do znanja što o sve misle i tko bi bio najbolji izbor za Amerikance i budućnost njihove zemlje, a oglasile su se i mnoge slavne osobe, što strane, što domaće poput našeg pjevača Tonyja Cetinskog.

51-godišnji Tony otkrio je tako da on podržava Donalda Trumpa i mnoge iznenadio podužim statusom na Facebooku.

"Draga braćo i sestre, jedan pomalo neuobičajen poziv, objasnit ćemo i zašto. Nas nekoliko administratora ove Facebook stranice pozivamo vas da izmolite deseticu Gospine krunice za američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Razloga je više, a jedan od njih su najčitaniji i najgledaniji mediji u Hrvatskoj koji prešućuju 80 posto onoga što se događa u Americi, dakle mogli bismo reći da svjesno lažu. Istina je da se Trumpov protukandidat izjašnjava katolikom, ali gotovo sve što promiče u suprotnosti je s naukom Katoličke Crkve i kršćanstvom općenito; od zalaganja za pobačaj praktički do samog rođenja (!) do izjava da bi se djeci već od 8 godina moralo omogućiti da operacijama i 'tretmanima' ako to žele mogu promijeniti spol (!!!).

Iako većina nas živi u Hrvatskoj pa se možda zato pitate čemu ovaj poziv, znajte da će se rezultati američkih predsjedničkih izbora itekako osjetiti u cijelom svijetu, pa tako i kod nas, jer ne radi se samo o politici već i o obrani kršćanskih vrijednosti do kojih, kako nažalost možemo i vidjeti, sve manje drže i u Europi, kao i u Hrvatskoj.

Mnogi se slažu kako je sv. Ivan Pavao II. u Philadelphiji 1976. govorio upravo o stvarima koje kulminiraju u svijetu, a ako se malo osvrnemo, većina će se složiti da su te njegove riječi proročanske i odnose se baš na sadašnja vremena: 'Sada stojimo pred najvećim povijesnim sukobima koje je čovječanstvo prolazilo. Ne mislim da to široki krugovi američkog društva ili široki krugovi kršćanske zajednice u potpunosti shvaćaju. Sada se suočavamo s posljednjim sukobom Crkve i anti-Crkve, Evanđelja s anti-Evanđeljem. Moramo biti spremni podnijeti velike kušnje u ne tako dalekoj budućnosti; kušnje koje će zahtijevati da budemo spremni odreći se čak i našeg života i na cjelokupni dar samoga sebe Kristu i za Krista. Kroz vaše molitve i moje, moguće je ublažiti ovu nevolju, ali je više nije moguće spriječiti … Koliko je puta obnovljena Crkva u krvi! Neće biti drugačije ni ovoga puta.'

Komunizam se uz pomoć Kine i 'progresivnih filantropa' širi svijetom, kršćani su svakodnevno suočeni s progonima, pa i ubijanjima diljem svijeta, zato jedino molitvom i zajedništvom, naravno, uz Božju pomoć, možemo nadvladati to zlo.

Molimo za Donalda Trumpa, daleko od toga da je savršen, ali jedan je od rijetkih koji će ustrajati u borbi za živote nerođenih (što je dokazao defundiranjem klinika za pobačaje) i kršćanske vrijednosti. Uostalom, u ovom kratkom videozapisu rekao je sve.

Ako se ne slažete, nitko vas ne tjera moliti, samo se suzdržite od komentiranja. Božji blagoslov", napisao je Tony uz video o Trumpu.

U srijedu 4. studenog Dnevnik Nove TV donosi sveobuhvatnu analizu rezultata američkih izbora te njihova utjecaja na Hrvatsku, Europsku uniju i međunarodnu zajednicu. Uz Ivanu Petrović, novinarku, komentatoricu i urednicu vanjske politike informativnog programa Nove TV, u studiju će o toj temi govoriti i Marijana Grbeša Zenzerović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Srgjan Kerim, bivši predsjedatelj Opće skupštine UN-a.

Dnevnik Nove TV donosi i reakcije na rezultate izbora iz Hrvatske i svijeta te razgovor s Hrvatima koji žive u SAD-u o dojmovima i atmosferi u zemlji koja je odabrala novog predsjednika.