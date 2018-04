Presjekom najvećih hitova iz gotovo 30 godina duge karijere Tony Cetinski tijekom vikenda izazvao je ovacije na glavnom zagrebačkom trgu.

Publika je ovog vikenda na glavnom zagrebačkom Trgu uglas pjevala hitove Tonyja Cetinskog. Pjevač nam je otkrio kako je sretan čovjek jer, uz takvu publiku, ima i suprugu, koju mu je u posljednji trenutak poslao sam Bog. Koncert je održao povodom drugog rođendana Magente 1, usluge Hrvatskog telekoma.

Presjekom najvećih hitova iz gotovo 30 godina duge karijere, Tony Cetinski izazvao je ovacije na glavnom zagrebačkom trgu, povodom rođendanskog slavlja Magente 1, usluge Hrvatkog telekoma.

''Neću biti lažno skroman, ja sam prezadovoljan. Ovu energiju koja je publika dala, kao da se stalno ponavljam. ali kad je svaki put tako dobro, baš je dobro!'', priznao je.

Vrtuljak emocija koje izazivaju Tonyjevi hitovi publiku su vodili od smijeha do suza. I sam je na pozornici pokleknuo osjećajima i zaplakao.

''Teško je gledati publiku koja u jednom trenutku plače, iskreno plače, ti ne možeš to glumiti. I kad to vidiš, i tebe to malo pogodi... Da, jesam, zaplakao sam, ali sakrio sam to, nisam od toga radio scenu'', otkrio je.

No nije nedostajalo osmijeha i sreće na licima. Ipak je u pitanju bilo rođendansko slavlje.

''Slavili smo drugi rođendan Magente 1, ponude Hrvatskog telekoma koja objedinjava sve fiksne i mobilne usluge'', rekao je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Hrvatskog telekoma.

A i Tony ima mnogo razloga za slavlje. Objavio je novi album ''Kao u snu'', ali i novi videospot ''General bez činova''.

''A pravi muškarac je uvijek spreman izgubit sve činove, sav ponos i sve što treba! Radi? Istine, emocije i ljubavi'', zaključio je glazbenik.

Upravo je sreća u ljubavi Tonyju donijela najveće zadovoljstvo i stabilnost u životu. Supruga Dubravka doslovce ga je spasila, priznaje nam glazbenik.

''U zadnji trenutak je ovaj gore rekao: 'Evo ti sad ono što si želio, evo ti prilika da napokon budeš ono što jesi, a ne ono u što si se pretvorio u jednom trenutku!' Vratila me na taj kolosjek, iako je mlađa 15 godina od mene! Vratila me tamo gdje sam bio, u moje pravo ja. Tu sam se popet uzdigao i sad smo tu gdje jesmo!'' priznaje Tony.

Za Tonyja sada nema odmora. Čekaju ga koncerti diljem regije, no prvo će proslaviti ovaj spektakularni koncert u Zagrebu.