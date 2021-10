Tony Bennett se već neko vrijeme bori s Alzheimerovom bolešću, no unatoč svemu nedavno je objavio album i srušio rekord. Ovoga tjedna su ga snimili sa suprugom u New Yorku.

Glazbenik Tony Bennett (95) nedavno je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najstariji izvođač u povijesti koji je objavio album s novim pjesmama, a ovoga su ga tjedna fotografi uhvatili kako uživa na suncu u Central parku u New Yorku. Legendarni pjevač bio je u društvu svoje supruge Susan Crow (55), koja je u intervjuu prije par mjeseci obznanila svijetu da se Tony bori s Alzheimerovom bolešću. Njegovi obožavatelji su se zabrinuli zbog najnovijih fotografija na kojima glazbenik izgleda umorno i tužno, no svi kažu da se sjajno drži obzirom na bolest i njegove godine.

Bennettovi fanovi ostali su u šoku na vijesti o bolesti, obzirom da je glazbenik posljednjih nekoliko godina radio na nekoliko projekata, te ništa nije ukazivalo na to da se bori s ovom strašnom bolešću.

Između ostalog, Bennett je prije nekoliko godina objavio i hvaljeni duet s Lady Gagom, pjesmu "Cheek to cheek", a upravo u vrijeme snimanja tog singla primijetio je prve znakove bolesti. Njegova supruga Susan u emotivnom je intervjuu ispričala sve što se događalo posljednjih godina te da joj suprug nedostaje. "Svaki put kad nastupam s njim vidim mladog dečka koji uživa u onome što radi. Upravo zbog toga i volim ovaj posao", rekla je jednom prilikom Lady Gaga.

"On više nije stari Tony. Jako mi nedostaje u mnogočemu. Ipak, dok pjeva, vidi se da je to onaj Tony kakvog poznajem", rekla je Susan u tom intervjuu. "Srećom, prepoznaje mene i djecu. Zna sve detalje o nama i to me tješi. Znate, svake večeri kada legnemo u krevet kaže mi da me voli. Isto učini i svako jutro čim se probudi. Ipak, teško je i njemu i frustriran je zbog bolesti. Ne želi biti zbunjen kao što sada ponekad je, ali bori se", ispričala je glazbenikova supruga. Dodala je kako je upravo njegov neurokirurg obitelji preporučio da se glazbenik i dalje bavi pjevanjem, jer glazba pozitivno utječe na njegovo zdravlje.

Bennett je doktoru otišao 2016. godine kada je počeo zaboravljati imena svojih kolega. Neurolog iz bolnice u New Yorku potvrdio je da ima Alzheimerovu bolest, a srećom zasad nije u fizičkim bolovima, kako je potvrdila i njegova supruga. "Čak i vježba do pet puta tjedno. Dvaput tjedno pjeva s pijanistom koji dolazi kod nas doma", ispričala je Susan.