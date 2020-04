Toni Braxton je 90-ih godina bila na vrhuncu svjetske slave, a pjevačica se tijekom karijere borila s brojnim problemima.

Američka pjevačica Toni Braxton otkrila je kako su ona i njezin zaručnik Birdman planirali vjenčati se na brzinu te u restoranu brze hrane proslaviti svoju ljubav, no ipak su odustali od toga.

"Cijelo se vrijeme predomišljamo što se datuma tiče. Imali smo sjajan datum no onda smo shvatili da će to biti preveliko vjenčanje, a to ne želimo", ispričala je Braxton.

52-godišnja pjevačica ističe kako pak nisu htjeli ni previše malu ceremoniju, a kada je predložila da se na brzinu vjenčaju, zaručnik joj je rekao da ne želi naručiti pržene krumpiriće za večeru na svom vjenčanju.

Toni Braxton i Birdman su u siječnju prošle godine otkazali zaruke, no u travnju iste godine su potvrdili da su i dalje zajedno. Mjesecima već planiraju vjenčanje, za koje kažu da će se sigurno dogoditi ove godine, piše Daily Mail. Braxton ima dva sina s bivšim suprugom Kerijem Lewisom.

Pjevačica se bori s opasnom bolešću

Toni Braxton je krajem 80-ih godina sa svojim sestrama nastupala u grupi The Braxtons, a 1993. godine je objavila prvi samostalni album. Album je završio na prvom mjestu top lista diljem SAD-a te je donio pjevačici svjetski uspjeh. Osvojila je brojne nagrade, među kojima je i sedam Grammyja, a njezina karijera posljednjih je godina, osim u SAD-u, izvan fokusa medija.

Prije nego što se odlučila za karijeru pjevačice, Toni je planirala biti učiteljica te je počela studirati na Sveučilištu Bowie State. Okušala se i u glumi, a na Broadwayju je postala prva crnkinja koja je glumila glavnu ulogu u predstavi "Ljepotica i zvijer".

Slavna pjevačica već godinama se bori s autoimunom bolesti, lupusom. Istaknula je kako se zbog toga osjeća iscrpljenom nakon brojnih koncerata, a lijekovima pokušava kontrolirati da joj bolest ne preuzme čitav život.

U vrijeme najveće slave nudili su joj fotografiranje za Playboy, no odbila je ponudu. Braxton je tijekom karijere imala i velikih financijskih problema, a nekoliko puta je proglasila osobni bankrot jer je bila u dugovima od gotovo 50 milijuna dolara.