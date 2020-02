Tom Markle javno je prozvao Meghan Markle kao krivca za sve njegove probleme u životu.

Polubrat vojvotkinje Meghan Markle, 53-godišnji Tom Markle, koji trenutno živi kao beskućnik prozvao je javno nju i princa Harryja za pomaganje i zalaganje za brojne plemenite ciljeve dok se za vlastitu obitelj uopće ne brinu.

Tom je naime postao beskućnik nakon što je ostao bez posla i prekinuo ljubavnu vezu, a tvrdi da mu glavni problem u pronalasku novog posla predstavlja njegovo prezime.

"To što me povezuju s Meghan me gotovo uništilo", izjavio je Tom za The Sun.

Sada živi s majkom u Novom Meksiku kamo se nakon svega preselio i tvrdi da je cijeli proces za njega bio prava noćna mora.

"Nemam svoj dom i mogao sam završiti ispod mosta s natpisom za prošnju novca. A ona je samo sjedila na kraljevskom prijestolju i gledala što se događa njezinoj obitelji, trebala je učiniti nešto više za nas. Muka mi je o dtoga", požalio se Tom.

Otkako su se ona i princ Harry preselili u Kanadu, zajedno s 8-mjesečnim sinom Charlijem, viđeni su kako posjećuju različite humanitarne organizacije koje se bave različitom problematikom.

Kako je rekao, njihovu odluku o preseljenju iz Velike Britanije ne podržava, ali zaključio je da se sve na kraju svodi na odluku da dvoje zaljubljenih želi živjeti svoj život.