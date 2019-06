Tom Jones prvi će put nastupiti u Dubrovniku.

Legendarni britanski glazbenik Tom Jones stiže u Dubrovnik gdje će 1. srpnja održati koncert povodom 70 godina održavanja Dubrovačkih ljetnih igara.

79-godišnjem pjevaču ovo će biti prvi posjet Dubrovniku, a u njegovu će nastupu priliku uživati tek tisuću sretnih obožavatelja, koliki je kapacitet prostora ispred tamošnje katedrale gdje će koncert biti održan.

Iako bi mnogi pomislili kako je glazbenik zahtjevna osoba, on je od organizatora tražio tek bocu Dom Perignona iz 2002. godine. U Dubrovnik stiže danas, a koncertu se iznimno veseli jer je već i prošle godine izrazio želju da tamo nastupi iako u pravilu nastupa u velikim koncertnim prostorima, piše Dubrovački vjesnik.

Tom Jones je dobitnik Grammyja i niza uglednih priznanja, a nositelj je i viteške titule Sir koju mu je kraljica Elizabeta II. dodijelila 2006. godine. U karijeri je objavio 41 studijski album, a uz to ima 20 video albuma, pet live i 16 kompilacija.

Glazbene kritičare posebno su oduševili, što produkcijski, što izvedbom, posljednja tri "Long Lost Suitcase", "Spirit in The Room" i "Praise & Blame" što je samo potvrda da Jones s pravom nosi titulu jednog od najpopularnijih izvođača u povijesti glazbe. Tomov album iz 1999. godine "Reload", na kojemu su hitovi "Sex Bomb" i "Mama Told Me Not to Come", najprodavaniji je u njegovoj karijeri, a na prvom mjestu britanskih top lista bio je dvije godine.