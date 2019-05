Velški glazbenik Tom Jones ima 78 godina, a posljednjih dana se sunča u Cannesu.

Legendarni glazbenik stigao je na filmski festival u Cannesu.

Radi se o velškom pjevaču Tomu Jonesu koji danas ima 78 godina, a na francuskoj rivijeri odsjeo je u legendarnom Hotelu du Cap-Eden-Rocu koji je udaljen 15 minuta vožnje od Cannesa.

Ekskluzivni hotel dosad je ugostio brojne svjetske face koje posebno obožavaju bazen hotela na kojem je uhvaćen i vremešni glazbenik koji je izgledao jako sretno nakon što je skinuo majicu te se sjeo kako bi uhvatio malo sunca prije nastupa koji mu je tu večer bio zakazan na jednoj gala večeri.

A svojom pojavom na prestižnom filmskom festivalu Tom nas je podsjetio na zanimljivu ljubavnu priču koju je imao sa svojom preminulom suprugom Melindom Rose koja je bila njegova srednjoškolska ljubav. Naime, par se vjenčao kad je oboma bilo tek 16 godina, a ostali su zajedno sve do njezine smrti od raka 2016. godine.

Ipak, Tom je bio poznat po brojnim preljubničkim aferama tijekom braka, no Melinda je bila jedina žena koju je volio. Par je 1957. godine dobio sina Marka, ali Tom još ima i sina Jonathana iz kratke afere s manekenkom Katherine Berkery.

Ona se dogodila tijekom njegove američke turneje, no Tom nije htio priznati dijete bez DNK analize. Preciznije, glazbenik je do 2008. godine negirao i odredbu suda da je on otac, no na kraju je ipak priznao kako jest. Ipak, nikada nije pokazao ni najmanji interes da upozna sina.

Kako je sam priznao, na vrhuncu slave spavao je s 250 groupie djevojaka, a jednom ga je prilikom supruga fizički napala nakon što je u novinama pročitala članak o njegovoj nevjeri.

"Nisam joj vratio, nego sam samo prihvatio udarce", izjavio je jednom prilikom Jones koji je u intervjuima često isticao kako je njegova supruga "nevjerojatna žena" te "ljubav njegovog života". Ipak, nije ju prestajao varati na sve strane.

Iako su to uglavnom bile kratke avanture, neke su potrajale koju godinu, kao npr. ona s Mary Wilson iz grupe The Supremes koja je trajala 2 godine ili s američkom spisateljicom Charlotte Lewis koja je potrajala 3 godine, a upravo je Tom bio muškarac s kojim je izgubila nevinost.

"Ne žalim za ničim", jasno je jednom prilikom kratko i jasno zaključio Tom.