Tom Holland otkrio je kako mu je bilo snimati njegov najnoviji film "Cherry" u kojem tumači ovisnika o heroinu i vojnog medicinara.

Tom Holland (24) progovorio je o svojoj posljednjoj ulozi u kriminalističkoj drami "Cherry" koja je izašla 26. veljače.

Glumac, koji je poznat po ulozi Spider-Mana, rekao je da više ne že.li igrati mračnog lika i tako "zlostavljati" svoje tijelo. Naime, Holland je u filmu "Cherry" utjelovio ovisnika o heroinu i vojnog medicinara, te je morao na strogi režim vježbanja i dijetu.

"Jeste li ikad probali heroin? Ja nisam. Nisam mogao sjediti tamo na setu i ubrizgati heroin u svoja prsa, to se tako ne radi. Morao sam napraviti to ispravno. Ova uloga me odvela na najmračnija mjesta na kojima sam bio, emocionalno, fizički, na sve načine... Ne bih nikad opet otišao tamo za nikoga", ispričao je Tom za britansko izdanje magazina GQ.

Teško mu je palo što je morao izgubiti oko 12 kilograma. "Bilo je užasno. Zaista. Shvatio sam da je samo 10 tjedana do snimanja i što sve moram napraviti da se preobrazim za ulogu pa sam sjeo sa svojim trenerom Georgeom Ashwellom i rekao mi je: 'Moraš jesti samo 500 kalorija na dan i trčati oko 16 kilometara. Bilo je brutalno", prisjetio se Holland.

A onda sam morao ponovno preobraziti tijelo i dobiti mišiće za lik marinca. "To je potpuno promijenilo moj odnos s hranom. Mislim da ću teško odigrati opet ulogu koja zahtijeva toliko maltretiranje tijela", istaknuo je glumac.