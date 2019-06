Edward Thomas "Tom" Hardy već je godinama vrlo zaposlen, ali i omiljen među damama diljem svijeta.

41-godišnji Britanac jedan je od najomiljenijih i najzgodnijih u holivudskoj industriji.

Mislimo na Edwarda Thomasa "Toma" Hardyja koji je već godina vrlo zaposlen, ali i omiljen među damama diljem svijeta.

Ipak, od 2009. godine glumac ima oči samo za jednu damu, a to je njegova supruga, glumica Charlotte Riley s kojom ima dvoje djece.

Podsjetimo, glumac je pred brinetu kleknuo nakon godinu dana veze, a njihovo vjenčanje bilo je pravi misterij. Tek kad je Tom slučajno u jednom intervjuu Charlotte nazvao svojom suprugom, javnost je otkrila da se par vjenčao u strogoj tajnosti 2014. godine.

Tu tajnovitost par njeguje i dan danas pa se o njihovoj vezi ne zna gotovo ništa.

Ipak, ono što se zna jest i kako je ovo Tomu drugi brak, a prvi je sklopio s filmskom producenticom Sarah Ward i on je trajao od 1999. do 2004. godine. U to je vrijeme imao velike probleme s alkoholom i drogom, pa mnogi smatraju kako je to presudilo njihovom braku.

Od 2003. do 2004. godine Tom je hodao s američko-korejskom glumicom Lindom Park, a zatim je bio u vezi i s pomoćnicom redatelja Rachael Speed. Par zajedno ima i sina Louisa, a prekid se dogodio 2009. godine nakon 4 godine ljubavi.

Na Tomov ljubavni život podsjetile su nas paparazzo fotografije na kojima Tom izlazi iz jedne teretane u Richmondu nakon čak 3 sata treninga.

U plavoj trenirci i crnoj hoodieci Tom je također mamio uzdahe ženskog djela publike, prije nego je na motoru odjurio kući "onoj pravoj".