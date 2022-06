Tom Hanks ljutito je stao u obranu supruge Rite Wilson nakon što je na nju nasrnuo obožavatelj, a sada je procurila snimka incidenta.

Holivudski glumac Tom Hanks snimljen je kako ljutito viče i psuje agresivnog obožavatelja kako bi zaštitio svoju suprugu Ritu Wilson nakon što je ovaj nasrnuo na nju.

Inače miran i staložen 65-godišnji Tom okrenuo se i poručio obožavatelju koji je prešao svaku granicu da odj*** nakon što ih je grupa ljudi okružila ispred jednog restorana u New Yorku. Odjednom se stvorila velika gužva, a jedan čovjek se približio i gurnuo Ritu, zbog čega je izgubila ravnotežu i umalo pala.

Dok se pokušavala pribrati, povikala je "prestanite"' i podigla ruke.

Nakon što je požurio vidjeti je li Rita dobro, Tom se zatim okrenuo prema gomili i povikao: "Moja žena? Odje**! Nasrnuti na moju ženu?!"

Footage of Tom Hanks last night, dealing with some overbearing fans👇



Imagine pissing off Tom f*cking Hanks! I would never forgive myself 😂 pic.twitter.com/Mh5oCLBqPs