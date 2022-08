Tom Hanks pokazao je kako ljubav između njega i supruge Rite Wilson traje kao i prvog dana pa su zaljubljeni prošetali držeći se za ruke.

Glumac Tom Hanks jedan je od rijetkih poznatih koji je dugi niz godina ostao vjeran jednoj ženi. Da svoju suprugu voli kao i prvog dana dokazao je na ulicama New Yorka.

Tom i njegova supruga Rita Wilson prošetali su držeći se za ruke u opuštenom izdanju, a potom su sjeli u jedan restoran na večeru.

Rita je za tu priliku odjenula opuštene tamno plave hlače te tamno plavu majicu na bretele, a na nogama je nosila lagane natikače. Tom je imao crne hlače i majicu te svoju prepoznatljivu šilt kapu.

U svibnju ove godine, Rita i Tom proslavili su 34. godišnjicu braka, a Rita je tom prilikom na Instagramu podijelila njihovu vjenčanu fotografiju iz 1988. godine.

Hanks i Wilson na fotografiji se drže za ruke i smiju od uha do uha, a mnogi su u komentarima napisali kako su najbolji par ikad i čestitali im godišnjicu.

Kao i većina glumačkih parova, Tom i Rita upoznali su se na snimanju i to na setu serije ''Bosom Buddies'' 1981. godine.

Čim su se upoznali, reklo bi se da su kliknuli na prvu. Rita je u jednom intervjuu rekla kako su si odmah odgovarali kao osobe.

''Prije svega, volim dobrog pripovjedača", rekla je. "Dakle, svatko tko može ispričati dobru priču, ja to volim. A on to zna. Stalno me nasmijava. On je sjajan pripovjedač."

1985. ponovno su se spojili na setu za film ''Volonteri'', a od tada su postali nerazdvojni.

Isprva su bili samo prijatelji jer je u to vrijeme Hanks bio oženjen s djevojkom koju je upoznao na fakultetu Samanthom Lewes, a s kojom ima dvoje djece, kćer Elizabeth koja je rođena 1982. godine i sina Colina koji se rodio 1977. godine.

Hanks je prekinuo brak s Lewes, a Rita i on svoju su vezu započeli 1986. godine.

Dvije godine kasnije stali su pred oltar. Ritina vjenčanica bila je posebno dizajnirana, a za razliku od ostalih mladenki, glumičina vjenčanica bila je kratka.

Za show kod Oprah Winfrey, Hanks je komentirao brak s Ritom.

''Uspjeh naše veze bio je pitanje vremena, zrelosti i naše spremnosti na intimnu vezu", rekao je glumac.

Par zajedno ima dva sina, Chestera i Trumana, a njihovu je obitelj rastužila Ritina dijagnoza 2015. godine. Riti je dijagnosticiran rak dojke, a glumica se pribojavala kako će na tu vijest reagirati njezin suprug.

Međutim, bila je ugodno iznenađena količinom ljubavi i brige koju joj je Tom pružio za vrijeme liječenja.

''Bila sam zadivljena, zanesena pažnjom koju mi je suprug pružio. Tko bi rekao da će nas to još više povezati?'' rekla je za New York Times.

U lipnju ove godine, strani mediji počeli su prenositi kako je Tomu dijagnosticiran tremor, bolest koja se javlja zbog povećanog stresa, a zasad nije otkriveno ima li i dodatnih problema sa zdravljem pa su mnogi obožavatelji u strahu za njega.

U javnost je izašla snimka na kojoj se glumcu nekontrolirano tresu ruke, a on je to vješto pokušao sakriti.

Ipak, glumac se dobro drži, a on i supruga često su zajedno viđeni u romantičnim šetnjama.

Ovaj par zaista može biti uzor mnogima, a obožavatelji se nadaju kako će zvijezda ''Forresta Gumpa'' i njegova supruga i ostatak života provesti skupa.

