Gisele Bundchen otkrila je jednom da se zaljubila u Toma Bradyja čim ga je prvi put vidjela na spoju koji im je dogovorio njihov zajednički prijatelj.

Tom Brady (43) proslavio je u srijedu sedmi naslov prvaka NFL-a vidno pijan i dobro raspoložen, a na pobjedničkoj paradi Tampa Bay Bucaneersa bila je i njegova obitelj.

Dok su kći Vivian (8) i sin Benjamin (11) bili uz Bradyja, njegova supruga, supermodel Gisele Bundchen (40) nalazila se negdje u pozadini cijelog slavlja nakon što je na stadionu bila pokraj njega. No ona je ranije Tomu i njegovom timu čestitala na velikom postignuću na Instagramu u emotivnoj objavi.

"Čestitam moja ljubavi! Kroz godine sam te vidjela kako nadilaziš toliko nedaća fizički i emocionalno. Mogu sa sigurnošću reći da si najposvećenija, najfokusiranija i mentalno najjača osoba koju sam ikad upoznala. Volim te", dio je njezinih riječi.

Inače, Gisele i Tom su u braku od 2009., a u svom odnosu su imali puno uspona i padova. Par se upoznao u prosincu 2006. kada im je zajednički prijatelj dogovorio spoj. Manekenka je svojedobno za Vanity Fair otkrila da je odmah znala da je Brady za nju onaj pravi.

"Znala sam čim sam ga prvi put vidjela. Nasmijao se i pomislila sam: 'Ovo je najljepši, najkarizmatičniji osmijeh koji sam ikad vidjela'", ispričala je Bundchen. Rekla je i da otkad su se upoznali nije pronašao nijedan dan da nisu razgovarali.

Ipak, nije sve bilo tako bajno jer je Tom malo prije nego što je upozno Gisele bio u vezi s glumicom Bridget Moynahan (49). Nakon što su prekinuli, Bridget je saznala da je trudna. "Bili smo dva mjeseca u vezi i Tom mi je rekao da je njegova bivša cura trudna", napisala je manekenka u svojim memoarima "Lessons: My Path to a Meaningful Life"

Već sljedećeg dana tu je vijest saznala javnost i Bundchen je osjećala kao da se njen cijeli svijet izokrenuo. "Nije to bilo lako razdoblje, no donijelo nam je puno rasta. Jack, moje dodatno dijete je bio golem dar i blagoslov u mom životu", napisala je Gisele.

Manekenka je svojedobno u emisiji "This Morning" otkrila da je ta trudnoća umalo razdvojila nju i Toma. "'Nisam znala što napraviti. Bio je to jedan od onih trenutaka u kojima se pitaš: "Trebam li pobjeći?" No kasnije sam shvatila da nisam mogla poželjeti slađe, bonus dijete", rekla je.

Par je prebrodio šok s početka veze i Brady je u kolovozu 2007. dobio prvo dijete, sina Johna Edwarda. Bridget je otkrila da igrač američkog nogometa nije bio s njom tijekom poroda, no dan kasnije je posjetio nju i sina u bolnici.

Tom i Gisele su se zaručili 2009. kada ju je on zaprosio u privatnom avionu na putovanju iz New Jerseyja u Boston. Kada je Brady kleknuo na jedno koljeno, bili su okruženi s 36 ruža i velikom bocom šampanjca.

Nije prošlo ni dva tjedna od prosidbe i par se već vjenčao na malenoj katoličkoj ceremoniji u crkvi u Kaliforniji. "Isplanirali smo to u 10 dana i bilo je savršeno", rekao je Tom.

Vjenčali su se još jednom dva mjeseca kasnije na plaži na Kostariki gdje imaju kuću. Gisele je jednom otkrila da su nju i Bradyja spojile iste životne vrijednosti. "On je jako blizak sa svojom obitelji i katolik je. Ima čisto srce. To je sve što je važno, ima najčišće srce", ispričala je.

Par je 8. prosinca 2009. dobio prvo dijete, sina Benjamina Reina. Manekenka je otkrila da je rodila u svom domu u Bostonu u kadi. Ostala je ustrajna oko takvog načina poroda, iako joj je doktor rekao da opasno jer je Benjamin bio u neobičnom položaju i ona je imala uske bokove.

Drugo dijete, kćer Vivian Lake je rodila 2012. i isticala je na društvenim mrežama koliko je sretna. No nakon tih divnih trenutaka, zaredali su se i oni teški za supružnike.

Gisele je 2013. tijekom Superbowla XLVII. snimljena kako govori o svom mužu nakon što su njegovi Patriotsi izgubili od Giantsa. "Moj suprug ne može je*eno baciti loptu i uhvatiti je u isto vrijeme", rekla je manekenka.

Dvije godine kasnije su američki mediji pisali da par ima bračne probleme nakon što je Tom suspendiran jer je navodno koristio na utakmicama nedovoljno napuhane lopte. On je negirao te tvrdnje, no oni koji su pripremali lopte, rekli su da su to činili prema njegovim uputama.

Ni to nije poljuljalo slavne supružnike, a 2016. ih je magazin Forbes proglasio jednim od najmoćnijih parova s njihovom imovinom vrijednom 540 milijuna dolara. Trenutno se njihovo bogatstvo procjenjuje na 600 milijuna dolara s time da je više od polovice zaradila Gisele.