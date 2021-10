Halyna Hutchins bila je uspješna snimateljica s bogatom životnom pričom, a Joel Souza je svoj prvi film snimio 2019. godine.

Američka snimateljica porijeklom iz Ukrajine, 42-godišnja Halyna Hutchins podlegla je teškoj ozljedi trbuha, nakon što ju je na setu filma "Rust" 63-godišnji glumac Alec Baldwin slučajno ustrijelio metkom iz pištolja koji je služio kao rekvizit.

Halyna je bila poznata kao uspješna i perspektivna snimateljica, radila je na brojnim nezavisnim produkcijama, uključujući filmove "Archenemy", "Blindfire" i "The Mad Hatter".

"Jako sam tužan što smo izgubili Halynu. I toliko sam bijesan što se to moglo dogoditi na setu. Bila je briljantan talent, posvećena umjetnosti i filmu", napisao je na Twitteru redatelj Adam Egypt Mortimer.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0