Voditeljica showa "Ženim sina?" Irina Čulinović otkrila nam je što misli o ovakvom načinu pronalaska ljubavi, kakva je nova sezona u odnosu na prethodne, a doznali smo i ponešto o njezinom ljubavnom životu.

Treću sezonu zaredom u ulozi voditeljice showa Nove TV "Ženim sina?" gledamo Irinu Čulinović.

Iz prve ruke ponovno će pratiti kako se kandidati slažu s djevojkama te između koga frcaju iskre, a za DNEVNIK.HR otkrila je što za nju osobno znači ovaj show i čemu se najviše veseli.

"Ženim sina u moj život donio je divna prijateljstva, a samo snimanje zahvaljujući profesionalizmu našeg tima bilo je lako kao perce. S druge strane, kad show kreće u emitiranje osluškujem publiku i njihove komentare. Iako se neki čude ovakvom načinu upoznavanja, u prirodi čovjeka je znatiželja, pa i oni koji ponekad grintaju – gledaju. Sve mi je to zanimljivo promatrati s te neke psihološke strane; što su željeli svojim sudjelovanjem kandidati, kako reagiraju gledatelji... U svakom slučaju, sve pršti od reakcija, a to je dobro", kaže Irina i najavljuje najzabavniju sezonu do sada.

"Meni osobno najbolja i najdraža, a pod time mislim – autentična, spontana, iskrena i krajnje duhovita. Osjetljiva sam na domaći humor, kako bih vam rekla... rijedak je, a u ovoj sezoni sam se valjala od smijeha. S obzirom na to da sam strog kritičar i samokritičar, mislim da je iz mojih usta to – puno", ističe.



Ispričala nam je i kakva je atmosfera na setu te nam je otkrila i što se događa iza kamera.

"Dobra vibra počinje od priprema, uredničkih sastanaka, Ines Sigečan kao vrhunski profesionalac, urednica ove emisije, uvijek je točno znala tko, što i kad radi, sve je bilo organizirano tip-top, dva koraka unaprijed. Kad krenu snimanja, zafrkancija počinje već od prve jutarnje kave u šminkeraju. Ivana, Nicol i Jasmina, postava šminke i odijevanja, prvi su kontakt kandidatima i jako važne, a kako su sjajne žene, to uvijek završi smijehom i opuštanjem pred snimanje. Snimanja su tekla uz visoku koncentraciju jer na setu je puno ljudi i vremena uvijek manjka, ali svaki slobodan trenutak smo se zafrkavali. Kako smo snimali u dvorcu, od umora smo ponekad znali nas po petero, šestero zaspati na jednom velikom bračnom krevetu, samo da uhvatimo malo sna u pauzi, ne baš tipična scena princeze na zrnu graška, ali, da, to opisuje kakva smo ekipa", priča.

A je li joj lakše raditi s neženjama ili njihovim roditeljima?

"Ideja jest upoznati različite karaktere i osobnosti, pa je što se mene tiče, što šarolikije, to bolje. Svaka reakcija opisuje nekoga, a to je moj cilj, reakciju prenijeti gledateljima. Meni je lako bilo i s jednima i s drugima. Ponekad sam doduše u sebi možda favorizirala više roditelja od sina jer su ponekad oni bili spontaniji i iskreniji u svojim reakcijama, ali gledatelji naposljetku ipak presuđuju svoje favorite, ja naravno, imam svoje", priznaje, no ne odaje o kome je riječ.

Sa sudionicima iz prethodnih sezona je, kaže, ostala u kontaktu, a za njih ima i samo riječi hvale.

"Da, gotovo sa svima sam u kontaktu. Riječ je zaista o divnim ljudima koji su shvatili show kao zabavu, bilo bi suludo preozbiljno shvatiti sve što radimo u emisiji. Kako sam sa svima bila na isto valnoj duljini (a to je zasigurno jer su shvaćali projekt kako treba), sad smo prije početka emitiranja nove sezone s nestrpljenjem iščekivali kako će publika prihvatiti show, ostali smo u bliskom kontaktu", govori Irina.

Zanimalo nas je i vjerujete li ona da je ovo dobar način za pronalazak ljubavi.

"Ovo je svakako način da preispitamo društveno pitanje gdje smo trenutno u odnosu na neke stare običaje kad se roditelje za ljubavne odnose tražilo odobrenje, u odnosu na današnje vrijeme gdje dijete odlučuje samo, no utjecaj roditelja iz sjene je i dalje snažan. Preslika je to odnosa kakve živimo u stvarnom životu, svatko se u tome može pronaći. Ovo je prije svega zabavan show, no kako to obično biva, kad su ljudi dulje vrijeme zajedno, sve je moguće", smatra, a ima i poruku za sve koji razmišljaju o prijavi u show.

"Opustite se, zabavite i prijavite. Ne grizemo, radimo ono što rade mnoge televizije u svijetu, mnoge licence. Pronalazak odgovarajućeg partnera je pitanje broj jedan današnjice u kojoj živimo socijalno nevješti, otuđeni, skriveni iz a nekih nadimaka na tastaturi. Ova emisija podsjetnik je na to koja je vrijednost socijalnih vještina i socijalnog kontakta. Ti i ja, jedan na jedan, što mi možeš reći, kako ću te osvojiti? Možda je ovo i edukativna emisija, ne samo zabavna, tko će ga znati?" kaže.

No sama se ipak ne bi prijavila u ovakvu emisiju, a evo i zašto.

"Nisam ekscentričan tip, ja sam, iako je to možda čudno, jedna introvertna, povučena osoba koja u svoj krug pušta mali broj ljudi, a oni koji u njega uđu imaju status povlaštenih. Ja sam zapravo jedna konzervativna baba (smijeh), ali voajerski sve takve realityje obavezno gledam", priznaje.

Po pitanju svojeg privatnog i ljubavnog života Irina je dosta samozatajna, no ipak nam je otkrila poneki detalj.

"Istina je, samozatajna sam, i nema se tu što puno dodati, jer u mom privatnom životu nema talasanja. Dovoljno je reći da sam sretna, ispunjena i zadovoljna u svojoj vezi s Vedranom koja traje već šest godina."

Irina je bila radijska voditeljica, a emisije Nove TV "Ženim sina?" i "Život priča priče" pretvorile su je u televizijsku zvijezdu, no kaže kako toga još nije svjesna.

"Nemam osviješteno da se moje lice pojavljuje na ekranu, pa se po kvartu šećem sa psom ili do dućana u svim najgorim mogućim izdanjima, raščupana, s prištom na čelu... Češće se Vedran sjeti pa mi kaže, ne idi baš u 'pidžami' u dućan, ljudi te gledaju! A mislim si, pa neka, i ja gledam njih. Opuštena sam i ne zamaram se nebitnim stvarima", priznaje.

Javnost je upoznata i s njezinom bitkom s melanomom koju je uspješno dobila, a o tome uvijek rado govori kako bi osvijestila druge. druge?

"O tome sam puno pričala i rado zbog drugih uvijek ponavljam, danas sam zdrava isključivo jer sam (pukim slučajem) melanom otkrila na vrijeme. Tajming je sve. Zato, ne budite lijeni pregledati madeže jednom godišnje, pregled kod dermatologa traje 5 minuta, i spašava život. Zašto? Zato što sunce nije frend kakav je bio iz 80-tih, ima druge planove i 'peče' jače nego ikad prije. Nažalost, jako puno slučajeva u Hrvatskoj to i potvrđuje", upozorava.

Na kraju smo je upitali bi li se sama htjela nečim pohvaliti.

"Zdravim razumom, nakon svega što smo proživjeli. Sretna sam što radim ono što volim, što imam fenomenalne ljude oko sebe, divno dijete... Još uvijek se radujem malim stvarima, kuham, šetam svog francuskog psa, nasmijana sam. Ako se s nečim trebam pohvaliti, ja bih s tim", zaključila je Irina.

