Tomislav Tomašević i Iva Mertić Tomašević u braku su od 2016., a upoznali su se 2008. godine, no ona ispočetka nije htjela vezu s njime.

Tomislav Tomašević (39) u prvom krugu lokalnih izbora za gradonačelnika Zagreba dobio je veliku podršku Zagrepčana i ostvario uvjerljivu pobjedu s 45,45 posto glasova, a njegova najveća potpora svakako je supruga Iva Mertić Tomašević (40).

Za samozatajnu instruktoricu joge s diplomom iz komparativne književnosti i fonetike Tomislav se vjenčao 19. svibnja 2016. godine, a za časopis Gloria prisjetili su se kako je izgledao njihov prvi susret.

Upoznali su se u rujnu 2008. godine u Zagrebu preko zajedničkih prijatelja koji su im kasnije postali vjenčani kumovi. Iva je otkrila i kako ispočetka nije mislila da je Tomislav materijal za dečka zbog njegovih čestih putovanja, no on nije posustajao i mjesec dana nakon upoznavanja započeli su vezu. U to je vrijeme on studirao na Cambridgeu, gdje ga je Iva često posjećivala.

Zaručili su se u Lisabonu 2015. godine, a vjenčali godinu dana kasnije.

Svadbu su organizirali dva dana nakon što su razmijenili bračne zavjete u kapelici na Sljemenu, a sa stotinjak uzvanika proslavili su na obiteljskom imanju pokraj Koprivnice. Atmosfera je bila opuštena i gosti nisu trebali nositi formalnu odjeću te su sa sobom mogli povesti svoju djecu i ljubimce, a zanimljivo je i da su strogo zabranili svadbene poklone. Medeni mjesec proveli su u Nepalu.

Par dijeli ljubav prema aktivizmu i avanturizmu, a slobodno vrijeme najradije provode u prirodi, planinarenju, vožnji biciklima, putovanjima ili gledajući serije. Jedino u čemu se razilaze jest prehrana jer je Iva vegetarijanka, a Tomislav jede meso.

Zajedno imaju i psa Boška, kojega su udomili kada je imao samo mjesec dana, a sve troje žive u stanu na zagrebačkoj Trešnjevci.

Par rijetko govori o svojem privatnom životu, no povremeno na Facebooku dijele zajedničke fotografije s putovanja te druženja s prijateljima i obitelji.