Damir Kedžo se proslavio sa 16 godina pjevajući u boy bendu Saša, Tin i Kedžo, a nakon raspada grupe se povukao sa scene i otišao na operaciju čeljusti. Oporavak je bio težak i nije mogao jesti ni govoriti.

Omišljanin Damir Kedžo (32), koji će predstavljati Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, počeo je svoju glazbenu karijeru sa samo 16 godina u talent showu Story Super Nova.

Upravo ga je ta emisija proslavila jer je upoznao Sašu Lozara i Tina Samardžića i s njima osnovao boy bend. Nazvali su se jednostavno Saša, Tin i Kedžo, a još uvijek se pamti njihov najveći hit "365" koji je šest tjedana bio na vrhu glazbene ljestvice. Dečki su osvojili srca onih najmlađih i curice su vrištale na njihovim koncertima.

"Imali smo hit koji je ostao za nama. Iskustvo je to u kojem sam naučio sve o ovom poslu. I to na najteži i najkoncentriraniji mogući način. To je nešto što ne možeš platiti. Sve o poslu naučio sam u dobi od 16 godina. To je nešto što te išamara, ali kad se ustaneš iz cijele priče, ne postoji ništa što te može potresti i izbaciti iz takta", ispričao je Kedžo.

Nakon što se bend raspao pjevač se povukao s glazbene scene i otišao na operaciju čeljusti što je privuklo pozornost janosti. Naime, Damir je bolovao od progenije i imao je ozbiljne probleme, no zbog straha operaciju je odgađao čak 15 godina.

"Bila je bitna za moje zdravlje, no bilo me strah. Kompleksan je to zahvat, traje četiri sata, mijenja se izgled lica, a sve u cilju da sve fiziološki normalno funckionira. Nisam mogao normalno pričati, normalno žvakati, bilo je teško dikcijski se dovesti u normalu. Zbog tog mi je ispao zub i kirurg mi je rekao da bih se morao podvrgnuti operaciji. Odlučio sam se u jednom danu. Drago mi je što sam pričao o tome. Ljudi su mislili da je to estetska operacija, da sam se zato operirao, a to HZZO pokriva u cijelosti. Nakon toga dogodio se boom tih operacija. Drago mi je da sam progovorio o tome. Oporavak je težak, biti doma zatvoren, ne moći normalno jesti i žvakati je jako teško. Osjećam se bolje, normalno žvačem i pričam, izgledom se osjećam bolje", rekao je pjevač.

Iako je gradio samostalnu karijeru nakon raspada benda, Kedžo je rekao kako postoji šansa da se okupi sa Sašom i Tinom. "Ja nikad takvu opciju ne bih isključio. Naprosto jer smo svi u međuvremenu sazreli, i kad me se pita kakav bi zvuk bio, već mi se u glavi stvaraju ideje. Ali za sada i Saša i ja imamo prvenstveno svoje projekte i planove na umu. Tin je u Americi, tako da je to u ovom trenutku teško ostvariva priča", pojasnio je Omišljanin.

Kedžo je pobijedio na natjecanju "New Wave" 2015. u ruskom Sočiju, a svojedobno je istaknuo kako mu je to iskustvo bilo dragocjeno. "Prijavio sam se, otišao na audiciju u Moskvu, prošao i otišao u Soči, gdje sam se pripremao tri tjedna. Predivno iskustvo, meni je to nešto što ću pamtiti cijeli život. To su stvari koje su veće od tebe. Osvojio sam nagradu od 50 tisuća eura, koju trošim na pjesmu na engleskom jeziku (Not a Crime, op.a.) i možda bi si netko kupio auto, ali ja sam odlučio uložiti u sebe i svoje pjesme", rekao je tada.

Kedžo je sudjelovao u showu "Tvoje lice zvuči poznato" 2016. u kojem je pobijedio, a objasnio je i što to znači za njegovu karijeru. "Definitivno ogroman vjetar u leđa. Najveća prednost TLZP-a je u tome što gledateljima daje uvid u naše osobnosti više no bilo koji drugi show. Zbog toga mi je drago, jer do sada se nisam nikada uspio ovako zabaviti", ispričao je.

Pjevač se pojavio i showu "Ples sa zvijezdama" na Novoj TV, a u osmoj epizodi se porječkao s Dinkom Bogdanićem i oprostio od natjecateljskog dijela emisije. "''Meni je jako drago što smo mi ovdje večeras, ali mislim da moram stati u ime svih natjecatelja ovdje. Zbilja je jako lijepo, no postoji nešto što se zove konstruktivna, pozitivna kritika koju mi baš nismo dobivali cijelo vrijeme. Jako je teško doći ovamo i stajati svaki put kad vam netko kaže nekad i baš ružne i osobne stvari, ali ja vas poštujem i poštujem vaše mišljenje'', na kraju je Kedžo rekao Dinku sve što misli.

Kasnije se pjevač oglasio i na Instagramu. ''Ljudi, mi smo gotovi. Hvala Vam svima od srca na vašim porukama i glasovima. Večeras sam se osjećao toliko opušteno i sretno. Hvala, Helena Janjušević, što si me vodila za ruku sve ove mjesece. Pamtit ću ti ovo do kraja života. Hvala 'Plesu sa zvijezdama' na pozivu. Ja sam guštao, pogotovo u trenucima kada sam mogao biti svoj do kraja. Ekipa, sretno do kraja. Navijamo i dolazimo vas gledati u finale'', poručio je Kedžo svojim kolegama iz showa.

Pjevač je svojedobno rekao kako bi volio pjevati na Eurosongu, a to mu se i ostvarilo nakon ovogodišnje Dore. Kedžo nije mogao zadržati suze nakon što je saznao da je pobijedio i u emotivnom obraćanju se zahvalio majci.

"Mama, pobijedio sam na Dori", rekao je uplakani Omišljanin.