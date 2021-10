Tina je nakon uspješne glazbene karijere nekoliko godina izbivala s domaće scene, a ako je suditi prema najnovijim fotografijama, čini se da je spremna za povratak.

Pjevačica Tina Vukov pojavila se u javnosti nakon dugo vremena i zablistala u elegantnom izdanju, a pažnju je plijenila i posebice zato što je u posljednje vrijeme nemamo priliku često viđati u javnosti.

Lijepa Tina za tu je priliku odabrala šljokičaste hlače, koje je kombinirala s crnom košuljom i kaputićem, a s lica cijelo vrijeme nije skidala osmijeh.

Tina je nakon uspješne glazbene karijere nekoliko godina izbivala s domaće scene, no početkom ove godine odlučila se vratiti pjevanju i pripremi novog albuma s obradom poznatih pjesama.

Sa scene se bila povukla zbog prevelikog pritiska s kojim se teško nosila.

"Krenula sam s velikim entuzijazmom, s ljubavlju. Obožavam glazbu i pjevanje, pa sam krenula jako poletna, a onda se suočiš sa stvarnošću, osjetiš taj pritisak. Počneš kalkulirati, misliš da to nije samo glazba, ima puno više toga od glazbe'', izjavila je Tina za IN magazin.

Tina je glazbenu karijeru započela kao 14-godišnja djevojka, kada je potpisala prvi diskografski ugovor.

Mlada Riječanka nerado se sjeća medijskih napisa o njezinoj, kako se prije nekoliko godina mnogo pisalo i pričalo, navodnoj vezi s 24 godine starijim poduzetnikom Lukom Rajićem.

"Nikad nisam voljela komentirati svoje privatne stvari, ne samo ljubavni život nego bilo što što te pitaju u vezi s privatnosti. Ne osjećam da to moram dijeliti, niti potvrditi niti negirati. Nisam ni onda, neću ni sad, neću se više referirati na tu temu. Sad sam sretno slobodna i to je to'', izjavila je u razgovoru za IN magazin te dodala kako je sretna i slobodna te da onog pravog još uvijek čeka.

''Dosad su mi se sviđali razni, različiti tipovi, nema pravila. Još čekam onog pravog'', zaključila je bila pjevačica.