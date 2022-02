Tina Vukov nastupila je na Dori 2022. gdje je izvela pjesmu "Hideout", a dodatnu je pažnju plijenila raskošnom kreacijom koja joj je pristajala kao salivena.

Pjevačica Tina Vukov vratila se na scenu nakon nekoliko godina izbivanja i to nastupom na Dori, na kojoj je izvela pjesmu "Hideout".

33-godišnja Tina za tu je priliku odabrala spektakularnu kreaciju, crnu haljinu sirena kroja i dubokog dekoltea koju je dizajnirao Juraj Zigman, a mnogi su zaključili kako je baš ona bila najljepša među izvođačima.

Tina se sa scene bila povukla zbog prevelikog pritiska javnosti s kojim se teško nosila, a lijepa Riječanka nerado se sjeća medijskih napisa o njezinoj, kako se prije nekoliko godina mnogo pisalo i pričalo, navodnoj vezi s 24 godine starijim poduzetnikom Lukom Rajićem.

"Nikad nisam voljela komentirati svoje privatne stvari, ne samo ljubavni život nego bilo što što te pitaju u vezi s privatnosti. Ne osjećam da to moram dijeliti, niti potvrditi niti negirati. Nisam ni onda, neću ni sad, neću se više referirati na tu temu. Sad sam sretno slobodna i to je to'', izjavila je Tina u jednom razgovoru za IN magazin te dodala kako je sretna i slobodna te da onog pravog još uvijek čeka.

