Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen samo su neki od najvećih glazebenika današnjice koji prodaju prava na svoju glazbu.

Tina Turner, Bob Dylan, Bruce Springsteen, samo su neka od velikih imena svjetske glazbene scene koja su prodala svoje kataloge za vrtoglave iznose. Zašto se glazbenici odlučuju na ovakve poteze za Dnevnik Nove TV otkrio je domaći glazbeni producent koji kaže da i neke hrvatske zvijezde razmišljaju o tome.

Cijeli katalog snimljene glazbe od 1962. godine do danas, Bob Dylan prodao je glazbenoj kompaniji Sony. Iako nije objavljena cijena, procjenjuje se da je Dylan za to mogao dobiti 200 milijuna dolara. Katalog uključuje izvedbe njegovih popularnih pjesama poput "Knockin' on the Heaven's door", kao i prava na sva buduća izdanja.



Isto je učinio i Bruce Springsteen koji je Sonyju prodao svoj glazbeni katalog za više od 500 milijuna dolara.



"Kad vi računate da autor ima 70 godina prava nakon svoje smrti i pojavi mu se netko tko kaže mi ćemo ti sada avansirati, konkretno u slučaju Brucea Springsteena, 550 milijuna dolara za tvoja prava koja ćeš ti ostarivati do kraja života i nakon toga 70 godina, čovjek može procijeniti da je mu je bolje sada uzeti taj novac nego čekati da ga da svojim nasljednicima", pojasnio je glazbeni producent Branimir Mihaljević.



Nasljednici Davida Bowieja sve su nakon njegove smrti prebacili u zakladu. 26 njegovih studijskih albuma kao i postuhmno objavljen album Toy zaklada je predala u ruke izdavačkog ogranka Warner Music Grupe.



"To odgovara ili zakladi da netko tko se uistinu bavi time, neki izdvača da štiti ta prava i da pazi da su ta prava dobro naplaćena", izjavio je Mihaljević.



Vremena su se promijenila. Na prodaju prava odlučili su se i Tina Turner, Red Hot Chilli Peppersi i David Guetta. I Shakirine pjesme "Whenever, Wherever" i "Hips don't lie" našle su se na popisu 145 pjesama čija je prava prodala Hipgnosisu. Čeka li nas i na hrvatskoj sceni nešto slično?



"Da sam čuo da neki kod nas razmišljaju da to naprave, da", otkrio je Mihaljević.



Jer poručuje, katalozi nekih naših velikana uistinu vrijede puno. Samo je pitanje vremena kada će ovakva praksa stići kod nas.

