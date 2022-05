Tina Kunakey i Vincent Cassel bili su jedne od glavnih zvijezda na premijeri filma "Crimes Of The Future" na Filmskom festivalu u Cannesu.

Manekenka Tina Kunakey i njezin suprug i slavni glumac Vincent Cassel prošetali su zajedno crvenim tepihom 75. filmskog festivala u Cannesu kojeg ni ove godine nikako nisu htjeli propustiti i pokazati se u najboljem svjetlu.

55-godišnji Vincent i 25-godišnja Tina zaljubljeno su se gledali u oči i nježno dodirivali dok su pozirali na premijeri filma "Crimes Of The Future", za koju je ona odabrala glamuroznu zelenu haljinu bez naramenica i sa šlepom s kojom je iskombinirala bijele rukavice, dok je on bio elegantan u tamnom odijelu.

Zbog velike razlike u godinama supružnicima su mnogi predviđali kratki vijek, no čini se da je njihova ljubav samo sve jača. Često su meta fotografa zbog njezina isklesanog tijela, a na zle jezike se nikada nisu obazirali.

Vincent i Tina vezu su potvrdili 2016. godine, vjenčali su se u kolovozu 2018., a u travnju 2019. dobili su kćer Amazonie. Njoj je to prvi brak, a Vincent je u Tini pronašao utjehu nakon razvoda od jedne od najljepših žena svijeta, Monice Bellucci. S talijanskom glumicom u braku je bio od 1999. do 2013. godine, a zajedno imaju dvije kćeri, Devu i Leonie.

