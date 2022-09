Tina Katanić zablistala je na modnoj reviji Roberta Severa u Zagrebu, na kojoj je privlačila znatiželjne poglede nakon što je godinama nismo vidjeli u javnosti.

Bivša hrvatska manekenka Tina Katanić uživala je na modnoj reviji dizajnera Roberta Severa u Zagrebu, na kojoj se pojavila u bijelom od glave do pete i plijenila znatiželjne poglede nakon što se godinama nije pojavljivala u javnosti.

38-godišnja Tina reviju je pratila iz prvih redova, a za tu je prigodu odabrala bijelo odijelo i sandale, dok se u prvom planu našao njezin bujni dekolte, s kojeg nije bilo lako skinuti pogled.

Tina se nedavno nakon dugo vremena pojavila u javnosti, nije bila aktivna ni na društvenim mrežama, no došlo je vrijeme da se i to promijeni. Tina je, naime, otvorila profil na Instagramu, na kojem je već objavila nekoliko fotografija, a dosad ju je zapratilo više od dvije tisuće ljudi. U opisu profila stoji da joj je to službeni profil, a među fotografijama koje je objavila nalazi se i jedan selfie.

Tinu smo u javnosti posljednji put vidjeli 2017. godine, kada je vodila izbor za Miss Adriatic Hrvatske, no prije nekoliko dana iznenadila je dolaskom na događanje koje je u jednom zagrebačkom hotelu okupilo brojne poznate Hrvatice i Hrvate.

Tina se pobrinula da ne prođe neopaženo u mini ružičastoj haljini, u kojoj je istaknula preplanuli ten, ali i vitku figuru te je pokazala da je još spremna za modnu pistu.

Podsjetimo, Katanić je 2005. godine osvojila titulu "Kraljice Hrvatske", koja joj je otvorila vrata u modni svijet, a osim manekenske, izgradila je i karijeru voditeljice.

