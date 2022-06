Tin Jedvaj objavio je na Instagramu fotografije s vjenčanja s Dinom Dragijom.

Nogometaš Tin Jedvaj podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dosad neviđene fotografije s njegova raskošnog vjenčanja s Dinom Dragijom koje je održano u Varaždinu prije nekoliko dana.

"Officially my ride or die", napisao je Tin uz fotografije, a sudeći prema njima bio im je to zaista jedan od najljepših dana u životu i zabavljali su se nikad prije.

"Čestitam ljepotani", "Prekrasni ste oboje", "Savršeni", "Svu sreću želim, Dina kraljica", "Jako ste lijepi", neki su od komentara među brojnim čestitkama koje su mu uputili pratitelji.

Nakon što su se slegli dojmovi Dina je pokazala kako je izgledala njihova glamurozna torta koja je imala čak sedam katova, a prije rezanja torte mladenci su zajedno s gostima gledali spektakularni vatromet. Goste su zabavljali dečki iz benda Lexington, a posebno iznenađenje večeri bio je nastup Saše Matića.

Mladenka je zablistala u dvije vjenčanice, prva je bila jednostavna bez detalja, sirena kroja, a druga je bila blještava s velikim prorezom.

