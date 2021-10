Tim Burton u Rimu se pojavio s dvoje djece koju je dobio s glumicom Helenom Bonham Carter.

Redatelj Tim Burton rijetko se pojavljuje u javnosti u posljednje vrijeme, no napravio je iznimku zbog filmskog festivala u Rimu ovoga vikenda. Na crvenom tepihu u talijanskom glavnom gradu pojavio se u pratnji djece koju ima s glumicom Helenom Bonham Carter.

63-godišnji redatelj bio je sjajno raspoložen dok je fotografima pozirao s 18-godišnjim sinom Billyjem Rayjem i 13-godišnjom kćeri Nell. Na rimskom filmskom festivalu Burton je uz Quentina Tarantina dobio nagradu za životno djelo. "Primiti ovakvu nagradu na filmskom festivalu u Rimu za mene je velika čast. Jako je emotivno dobiti takvo priznanje u gradu u kojem se osjećam kao da glumim u vlastitom filmu", rekao je Tim Burton u govoru.

Podsjetimo, Helena i Tim svoju su vezu započeli 2001., a završili 2014. godine. U međuvremenu su dobili dvoje djece, a prethodno je glumica bila u višegodišnjoj vezi s Kennethom Branaghom.

Ipak, Nakon godina ljubavi, Helena i Tim su prekinuli, a Helena sada ljubi znatno mlađeg frajera - 32-godišnjeg nasljednika bogate skandinavske obitelji, pisca Ryjea Daga Holmboea. Paparazzi su njihovu romansu otkrili još prošle godine, no sada se proslavljena glumica pojavila na dodjeli nagrada "Harper's Bazaar Women of the Year" i svima službeno predstavila Ryjea kao svog dečka.

Iako su prijatelji glumice bili zabrinuti što je našla toliko mlađeg muškarca, čini se kako je među parom sve u najboljem redu. Uostalom, mnogi glumičini bliski prijatelji jako su sretni što je nastavila dalje nakon bračnog brodoloma s Burtonom koji ju je javno prevario i ponizio.