Tihana Harapin Zalepugin uoči 71. rođendana objavila fotografiju i pohvalila se vitkim dugim nogama te sjajnom figurom.

Modna agentica Tihana Harapin Zalepugin objavila je fotografiju uoči 71. rođendana na svom Instagram profilu te oduševila praitelje svojim izgledom.

Naime, Tihana izgleda sjajno te drži vitku figuru, a u bijeloj haljini i crvenim štiklama pokazala je duge noge.

''Uoči mog 71.-og'', napisala je u opisu fotografije.

Brojni pratitelji javili su joj se u komentarima te pohvalili njen izgled.

''Divna moja Tihanica'', ''Godine su privilegij i super ih nosite'', ''Top model'', ''Uvijek mlada'', ''Prve noge hrvatske mode'', pisali su joj u komentarima.

Tihana ima svoju modnu agenciju koju vodi već godinama, a osim uspješnog poslovnog života, Tihana se može pohvaliti i skladnim privatnim životom jer je u braku sa Sašom Zelepuginom već više od 25 godina. Saša ju je zaprosio na Ibizi nakon 5 godina veze.

"Priprema je trajala mjesec dana zato što me Saša zaprosio na Ibizi 18. 7. Slavili smo njegov rođendan i onda je on rekao: 'Pa hoćemo tvoj rođendan proslaviti tako da se vjenčamo?' Moj je rođendan 28. 8. i, dok se nije predomislio, ja sam rekla da", prisjetila se Tihana za IN magazin.

Iako je među njima 20 godina razlike, to im nikad nije predstavljalo problem. Tihana i Saša prvi su se put upoznali 1974. godine, no između njih je zaiskrilo tek krajem osamdesetih kada su se sreli u jednom zagrebačkom lokalu. Pogledali su se i znali da je to to.

