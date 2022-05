Tia Mamić obustavila proizvodnju svojih kozmetičkih proizvoda Bela Glow koju je pokrenula u suradnji s prijateljicom Ladom Mitrašinović.

Snaha Zdravka Mamića, godišnja Tia Mamić na društvenim je mrežama objavila vijest o obustavi proizvodnje svojih kozmetičkih proizvoda Bela Glow, a koju je bila pokrenula u suradnji s prijateljicom Ladom Mitrašinović.

"Dragi naši, želimo vas obavijestiti da smo nakon ove ljetne sezone (ili do isteka zaliha), primorane obustaviti proizvodnju naših Bela Glow proizvoda zbog političko-ekonomske situacije koja je pogodila cijeli svijet pa tako i nas. Nažalost, na takvu smo se odluku odlučile zbog nemogućnosti nabave kvalitetnih sastojaka i povećanja cijena sirovina koje koristimo u našoj proizvodnji. Iako smo pokušavale pronaći kvalitetnu zamjenu za određene sirovine, to nije bilo moguće. Htjele smo zadržati našu kvalitetu od početka, no zbog trenutnih okolnosti, to ne bi bilo lako. Želimo vam se zahvaliti na vašoj vjernosti, inspiraciji i podršci koju ste nam pružili od samog početka osnivanja brenda Bela Glow i poručiti da je itekako moguće da prijateljice mogu imati i uspješnu poslovnu suradnju", napisale su Tia i Lada u zajedničkoj objavi.

Zajednički projekt pokrenule su 2020. godine, a sve je ostalo u sjeni komentara pjevačice i Lane Jurčević, koja također ima svoju liniju kozmetičkih proizvoda.

"Ajme hit, odjednom svi pokreću kozmetičke brendove, od poštara do knjigovotkinje", komentirala je tada Lana, no uskoro se i predomislila pa je sve napisano odlučila izbrisati.

"Jako sam sretna i uzbuđena zbog ovog proizvoda. Lada i ja oduvijek smo prijateljice i nekako stalno sanjarimo o projektu kojim bismo zaokružile neke zajedničke misije i vizije. Prilikom stvaranja Glow&Goa, ono čime smo se vodile bilo je to da to bude isključivo hrvatski proizvod i ponosna sam na sve naše partnere koji su nam u ovim kompliciranim trenucima omogućili da dobijemo proizvod o kojem smo dugo maštale. Iako nismo tako planirale, ali ispalo je kako su na samom projektu Glow&Go surađivale samo žene koje su se od samog početka priključile svim srcem i bile podrška jedna drugoj u svakoj situaciji", ispričala je u ono vrijeme ekonomistica Tia, koja se usavršavala u Americi za projekt i vizualnu menadžericu.

Kći legendarnog nogometaša ulazi u show pun seksa i eksplicitnih scena: "Mislim da tata neće biti sretan" +5

Pamtimo je kao fatalnu plavušu, nije joj mogao odoljeti ni Putin, a pogledajte kako danas izgleda! +12