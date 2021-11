Tia Mamić je na Instagramu objavila fotografiju s majkom, bez koje je ostala još kao djevojčica.

Supruga Marija Mamića, 37-godišnja Tia, na Instagramu je raznježila mnoge fotkom iz prošlosti. Na Instagram storyju je objavila fotografiju na kojoj pozira uz svoju majku te je pokazala kako je izgledala u djetinjstvu.

Tia je bez majke ostala još kao djevojčica, a o njoj je brinuo ekonomski stručnjak, političar i sveučilišni profesor Ljubo Jurčić. Upravo njegovo prezime Tia je nosila sve dok se nije udala za Marija Mamića 2017. godine, a za njega ima samo lijepe riječi.

''Moja majka je umrla kada sam imala 12 godina, tako da je mene mama isto odgajala i ja sam poprilično toga preuzela od svoje majke koja je bila izrazito uspješna poslovna žena i koja je u pravom smislu tada bila samohrana mjaka. Znači, kad kažem samohrana majka nije imala potporu mog biološkog oca, nikakvu i zaista je dala sve u odgoj mene, svoj posao. I nisam imala prazininu. I tu je došao i Ljubo koji je bio uz mene od kada sam imala godinu dana i mi smo se poprilično brzo povezali.

Nisam imala nikakav odnos sa biološkim ocem, ne zato što ja to nisam htjela već je on izabrao neki drugi put, ja nisam htjela biti dio tog puta, ne podržavam alkohol, ne podržavam drogu, nikad u životu se nisam napila, jednostavno nisam pobornik toga... Ljubo je preuzeo ulogu koja u našem društvu nije baš, ajmo to tako nazvat normalna. I ja sam mu jako zahvalna na tome, tu su naravno bili i moji baka i djed koji su nažalost isto umrli kada sam bila u pubertetu. Tako da smo ostali nas dvoje'', ispričala je Tia prije nekoliko mjeseci u intervjuu za IN Magazin.

