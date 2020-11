Thomas Doherty je dio glumačke postave remakea serije "Gossip Girl" koja se snima u New Yorku.

Glumac Thomas Doherty (25) priredio je prolaznicima iznenađenje kada se pojavio na ulici u oskudnom izdanju.

Naime, Thomas je prošetao New Yorkom u gaćicama, čizmama, sa zaštitnom maskom na licu i u svilenom ogrtaču kojeg je u jednom trenutku skroz otvorio i raširio ruke dok je hodao. Prizor je zbunio ljude oko njega, a čini se da njemu to nije smetalo kao ni hladnoća jer se temperatura u tom američkom gradu u utorak spustila i do šest celzijevih stupnjeva.

Neki su bili uvjereni da Doherty vježba scene za ulogu u remakeu serije "Gossip Girl" koja je donijela slavu glumici Blake Lively. Ipak, strani mediji tvrde da se tek prošetao u pauzi od snimanja i malo se osvježio.

Škot, koji je poznat po ulogama Seana Matthewsa u muzičkoj seriji Disney Channeal "The Lodge" i Harrya Hooka u filmskoj franšizi "Potomci", inače voli dijeliti golišave fotografije na svom Instagramu na kojem ga prati 4.6 milijuna ljudi.

Thomas je od kraja 2016. u vezi s glumicom Dove Cameron (24).