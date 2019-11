Bella Hadid i The Weeknd bili su u višegodišnjoj vezi s prekidima, a konačni se dogodio krajem ljeta. Sa Selenom Gomez se kratko zabavljao između prekida i pomirenja s Bellom.

29-godišnji kanadski glazbenik The Weekend, osim po hitovima, poznat je i po vezama s manekenkom Bellom Hadid i pjevačicom Selenom Gomez.

Podsjetimo, Bella i The Weekend, pravim imenom Abel Tesfaye, prvi su put prekinuli u rujnu 2016. godine nakon 2 godine veze, a nekoliko tjedana kasnije sreli su se na pisti slavnog Victoria's Secret showa u Parizu.

Glazbenik je tada nastupao po drugi put, dok je Bella po prvi put hodala prestižnom pistom. U seksi donjem rublju, manekenka je prošetala pored bivšeg, hladno mu se osmjehnula te nastavila dalje, a u jednom trenutku on se čak odmaknuo od nje.

Malo tko je tada znao kako je već započeo vezu s kolegicom Selenom Gomez, s kojom je 2015. godine i nastupio na spomenutom showu.

O ljubavnom trokutu mediji su pisali tjednima nakon što su fotografije novopečenog para procurile u javnost, no ljubav nije dugo potrajala - tek 10 mjeseci. Selena se zatim nakratko vratila bivšem dečku Justinu Bieberu, a The Weekend Belli, iako znatno kasnije.

Selena i Justin tada su potrajali nekoliko tjedana, a on je ubrzo požurio u zagrljaj sadašnje supruge, manekenke Hailey Baldwin Bieber, dok su Abel i Bella bili nerazdvojni mjesecima te su i uselili u zajednički stan. I taman kad su njihovi obožavatelji mislili kako je to ovoga puta to, par je ponovno prekinuo krajem ljeta.

A sada je raspjevani Kanađanin objavio novi glazbeni materijal koji je šokirao njegove obožavatelje, a vjerojatno i Bellu i Selenu na koje se poprilično obrušio, dajući baš svima do znanja kako je nakon tih odnosa ostao poprilično ogorčen, jer u protivnom takva pjesma niti ne bi ugledala svjetlo dana.

Riječ je konkretno o pjesmi "Heartless" u kojima djevojke naziva pogrdnim imenima, odnosno da su k*** te poručuje kako ih nikada nije trebao, jer nema srca, nego je sve bilo obrnuto te kako treba neku koja će ga popraviti. "Izgubio sam srce i razum, mislio sam da sam te izgubio ovaj put, no ti si se opet vratila, a zašto? Nikad neću shvatiti što vidiš u meni", završne su riječi spomenute pjesme.

Selena se nije oglašavala na ovu temu, no Bella jest, pa je u Instagram pričama otkrila kako sluša pjesmu "The Less I Know The Better" (Što manje znam, to bolje), čime je na svoj način odgovorila bivšem dečku koji je sve ovo mogao i prešutiti.

"Ova pjesma odlično dočarava ljude koji se zabavljaju prema van, dok iznutra pate", samo je jedan od komentara na YouTubeu.

Ipak, on nije jedini slavni glazbenik koji će zaraditi milijune pjevajući o ljubavnim frustracijama. Pogledajmo samo Adele i Taylor Swift te ne dodajmo ništa više, jer sve je i više nego jasno.