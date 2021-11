Tereza Kesovija družila se u Zagrebu s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macroneom koji ju je pozvao na večeru u Pariz.

Naša legendarna pjevačica Tereza Kesovija našla se na popisu stotinjak poznatih Hrvata koji su imali priliku družiti se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macroneom koji je boravio u dvodnevnom posjetu Lijepoj Našoj.

Tereza mu je imala priliku i zapjevati, a otkrila je i o čemu su razgovarali te kakav je dojam na nju ostavio.

"Rekla sam mu gospodine predsjedniče, htjela bih vam otpjevati jednu pjesmu i to iz filma "Doktor Živago" i on je bio toliko iskreno, ali kunem se, tako oduševljen da mi je stisnuo ruke i rekao da moram doći u Pariz. Mi ćemo ići na večeru zajedno. To mi je tako slatko bilo. On je jednostavan, drag čovjek", izjavila je Tereza za Dnevnik Nove TV.

Tereza je inače dobitnica francuskog odličja Časnika reda umjetnosti, a u Francuskoj je i sama živjela tijekom 60-ih i 70-ih godina gdje je postigla i više nego uspješnu glazbenu karijeru.ž

