Tereza Kesovija objavila je na Instagramu fotografiju s Josipom Koblarom kojeg je srela na druženju s francuskim predsjednikom Emmanulom Macronom.

Naša glazbena diva Tereza Kesovija bila je jedna od stotinjak poznatih Hrvata koji su imali priliku družiti se s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macroneom u Zagrebu, kojemu je tom prilikom i zapjevala.

Tereza nakon njihova susreta nije krila oduševljenje i opisala je Emmanuela kao jednostavnog i pristupačnog čovjeka koji ju je pozvao i na večeru u Pariz, a sada se na profilu na Instagramu pohvalila još jednim susretom koji ju je jako razveselio.

"Treba li uopće posebno predstavljati ovu nogometnu legendu", napisala je Tereza uz fotografiju na kojoj pozira s umirovljenim nogometašem i dobitnikom Zlatne kopačke Josipom Koblarom, koji je također bio jedan od uzvanika na svečanom ručku s Macronom.

"Legenda naša i Legenda Skoblar. Predivni ste, koji divni stajling", "Dvije legende naše, Tera svjetska diva", "Bravo Tere", "Divno, predivna naša", "Diva i dama" dio je komentara koje je dobila od obožavatelja.

Nakon svečanog ručka Tereza je otkrila i o čemu je razgovarala s Macronom te kakav je dojam na nju ostavio.

"Rekla sam mu gospodine predsjedniče, htjela bih vam otpjevati jednu pjesmu i to iz filma "Doktor Živago" i on je bio toliko iskreno, ali kunem se, tako oduševljen da mi je stisnuo ruke i rekao da moram doći u Pariz. Mi ćemo ići na večeru zajedno. To mi je tako slatko bilo. On je jednostavan, drag čovjek", izjavila je Tereza za Dnevnik Nove TV.

Tereza je inače dobitnica francuskog odličja Časnika reda umjetnosti, a u Francuskoj, točnije u Parizu, je i sama živjela tijekom 60-ih i 70-ih godina gdje je postigla i više nego uspješnu glazbenu karijeru.

"Izgledao je bajkovito, izgledao je krasno, bilo je interesantno. Pariz je prelijepi grad, apsolutno prelijep, ja ne znam, ja ću reći za moj Dubrovnik da je najljepši, ali Pariz je kapital. Ipak je to jedan glavni grad, jedne velike sile", zaključila je Tereza u nedavnom razgovoru za In Magazin.

