Ako i postoje dvije aktualne teme u Hrvatskoj - jedna od njih je, definitivno, koronavirus, a druga, ako je suditi prema portalima, Nedina transformacija u Terezu Kesoviju. Iako joj je izmaknulo prvo mjesto, Neda je, složit će se mnogi, među njima i Tereza, moralna pobjednica prve emisije showa Tvoje lice zvuči poznato. Transformaciju o kojoj već danima priča cijela Hrvatska donosi Sanja Kuzmanović.

Ovo je transformacija o kojoj bruji cijela Hrvatska.

"Ja moram priznati da sam stvarno iznenađena s reakcijama. Mislim, očekivala sam da će se ljudima svidjeti, znam koliko sam dobro to izvela, ali da ćemo biti prvi u trendingu, to nisam mogla očekivati", priznala nam je Neda Parmać.

Ako postoji titula za moralnu pobjedu, onda ju je u prvoj emisiji definitivno osvojila upravo Neda.

"Dobijem ja tamo poruku ˝nadam se da će Tereza gledati˝. Ne da je Tereza gledala, nego je ona ovako sjedila, pratila sam je od prvog trenutka ovako. Kao da negdje vidim sebe, u nekom snu jer sanjaš koji put scenu i to, vidim sebe kako prilazim mikrofonu i pjevam", rekla nam je Tereza Kesovija.

Tereza je imala osjećaj kao da se i sama našla oči u oči sa žirijem.

"Ajme majko moja, samo da mi daju još jedan bod, kao da si na Euroviziji. Osjećala sam se stvarno tako, jako sam bila napeta i strašno sam navijala za Nedu", priznala nam je.

Nitko se nije ni nadao da će Neda ovako rasturiti.

"Ja sam bila, nije lijepa riječ, ali zabezeknuta, više nego iznenađena, oduševljena zapravo. Ljudi koji su me zvali su rekli "pa što je ovo, mi gledamo tebe, slušamo tebe, a nisi ti.

Baš sam rekla, Bože, fenomenalna je, fenomenalna! Ja sam navijala za nju, znaš ono: ajde, daj", rekla nam je Tereza.

Iako nije prvi put da ju je netko pokušao oponašati, ovo je prvi put da je Tereza s imitacijom i više nego zadovoljna.

"Nekoliko njih je mene imitiralo na jedan, rekla bih groteskan način, jer su pokušali mene karikirati, a najgoru su pjesmu za to izabrali, pa je to onda: "Prijatelji stari gdje ste, da li ću vas ikad naći". Ja poludim, to je grozno! I zato poštujem Nedu još dodatno jer nije karikirala nijednu notu, nije karikirala nijedan pokret. Svi ti njeni pokreti su bili moji pokreti ustvari", zaključila je Tereza.

"Ja sam taj vaš nastup odgledala jedno milijun puta, ja sam točno znala gdje se vi primate za kosu, gdje vi primate mikrofon, gdje pogledate u stranu, ja sam skinula vaš nastup od nula do treće minute", otkrila je Neda.

I tako se već u prvoj epizodi ostvario Nedin najveći strah.

"To mi je bio najveći problem. Da mi daju nekog kolegu kojeg iznimno cijenim i upravo da zbog manjka neke vokalne autentičnosti i da ja odem u karikaturu u nekom scenskom nastupu", priznala nam je.

"Moram reći, ja sam u jednom trenutku imala neke suzice u očima jer mi je bilo dirljivo", otkrila nam je Tereza.

