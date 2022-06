Tena Tomljanović napustila je Survivor pa je za DNEVNIK.HR podijelila svoje dojmove, a otkrila nam je i u kakvom je odnosu s Rokom s kojom su je gledatelji povezivali.

Tena Tomljanović ispala je iz showa Survivor u kojem je opstala gotovo do samog kraja.

Sada kada su joj se dojmovi malo slegli, za DNEVNIK.HR otkrila je je li očekivala da će ovako daleko dogurati i je li se nadala pobjedi.

"Očekivala sam oboje navedeno – i da ću pobijediti, a samim time i da ću dogurati daleko", priznaje Tena kojoj će sudjelovanje u Survivoru ostati u lijepom sjećanju.

"Ovo iskustvo ću pamtiti kao jedinstveno i inspirativno za nove ideje i kreacije. Unaprijed sam se pripremila za teške uvjete i nove okolnosti te sam se uživjela u novi, privremeni način života tako da mi ništa nije nedostajalo", kaže i dodaje kako je uživala u svakom trenutku boravka u Survivoru i rado bi ponovno proživjela sva ta iskustva te ništa ne bi mijenjala.



Tena je i jedna od rijetkih natjecatelja kojoj sudjelovanje u showu nije bila napornije nego što je očekivala, a evo što joj je najteže palo.

"Nije uopće bilo napornije, dapače, pripremila sam se i na gore uvjete. Najteže su mi pali trenutci kiše i hladnoće na igrama", priča.



Zadovoljna je i poznanstvima koje je u showu ostvarila.

"Trudila sam se postići dobar odnos sa svim članovima plavog tima, a kasnije i crvenog. Svakog člana prihvatila sam na svoj način i u njemu pronašla ono najbolje. Nisam sebi dozvolila negativne emocije prema ikome od članova plavog i crvenog tima jer smatram da to samo otežava put do osobnog cilja", govori Tena.



Gledatelji showa primijetili su i da je sa Splićaninom Rokom Simićem razvila posebno prisan odnos o čemu su se raspisali i na društvenim mrežama, pa nas je zanimalo ima li tu možda nešto više od prijateljstva.

"Kada sam vidjela naše zajedničke snimke na društvenim mrežama to mi je izmamilo osmijeh na lice. Roko i ja smo u Survivoru imali dobar prijateljski odnos te smo jedno drugome bili velika potpora", tvrdi.



A kakva je bila atmosfera na otokua kada bi se ugasile kamere?

"Atmosfera među članovima tima iza kamere potpuno je jednaka kao i pred upaljenim kamerama jer smo pored teških životnih uvjeta i poligona zaboravili da kamere uopće postoje", kaže Tena.



Otkrila nam je i tko su joj favoriti za pobjedu.

"Moji favoriti su Goran iz plavog i Stefan iz crvenog tima. Goran me je oduševio svojim načinom vizualizacije i manifestacije pobjede. Njegovo djelovanje hladne glave u natjecanju ga je u većini slučajeva dovodilo do pobjede, kako do osobne tako i do pobjede cijelog tima. U Stefanu sam pak vidjela velikog vođu i vrlo snalažljivog igrača. Ono što me se dojmilo kod njega je način na koji je proučavao i analizirao svaku igru te stvarao plan kako najbolje i najbrže doći do cilja", govori.



Nakon povratka iz Dominikanske Republike ima puno planova, ali prioritet joj je obrana završnog rada na Studiju krajobrazne arhitekture, pa potom nastavak karijere u polju dizajna i show businessa.



Na kraju je dala vrijedan savjet svima koji razmišljaju o prijavi na Survivor.

"Poručila bih svima koji razmišljaju o prijavi u Survivor da je to jedno jako zanimljivo i uzbudljivo iskustvo u koje bi se trebala upustiti svaka osoba avanturističkog duha i spremna na nove izazove. Budućim natjecateljima Survivora želim puno uspjeha, hrabrosti i ustrajnosti!" poručila je Tena.

