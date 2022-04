Tena Nemet Brankov iz serije "Kumovi" za DNEVNIK.HR otkrila je koliki su utjecaj na njezin izbor karijere imali pokojni roditelji, glumci Marina Nemet i Slavko Brankov, a prisjetila se i poljupca s kolegicom Natašom Janjić.

Nagrađivana filmska i kazališna glumica Tena Nemet Brankov stigla je u Zaglave.

U popularnoj dramskoj seriji Nove TV "Kumovi" gledamo je kao Valentinu, bivšu ljubav Janka kojeg glumi Momčilo Otašević, a poziv u seriju ju je jako obradovao.

"Apsolutno, kao i svaki novi angažman. Ovo je moja prva uloga u seriji ovoga formata i moram priznati da je jako zahtjevno, ali je i fantastičan glumački trening", kazala je Tena za DNEVNIK.HR.

Ispričala nam je i malo o svojem liku i sličnostima, odnosno razlikama koje imaju.

"Glumim lik Valentine, mlade, vrckaste žene koja vrlo dobro zna što i koga želi. Zanimljivo je napisana pa ju igram s lakoćom, izuzetno je zabavna za igrati iako je ona vječni optimist, a ja sam potpuna suprotnost. Jedina naša poveznica je beskompromisna tvrdoglavost", kaže glumica.

Osim ulogom, zadovoljna je i atmosferom na snimanju serije.

"Atmosfera na setu je i više nego ugodna, anegdota nikad ne nedostaje ali ne smijem u detalje zbog spoilera u radnji, jedino što mogu otkriti je da se puno smijemo", govori.

Tena je svoj glumački debi ostvarila u kazališnoj predstavi "Fine mrtve djevojke" u kojoj je, među ostalim, morali i poljubiti kolegicu Natašu Janjić. Ispričala nam je kako pamti to iskustvo.

"To je bila moja prva profesionalna predstava, pamtim to kao nezaboravnu vožnju u adrenalinskom parku. Uskočila sam u ulogu umjesto Ivane Roščić, imala sam 21 godinu i sve mi je djelovalo nestvarno, fanatički sam obožavala tu predstavu, gledala ju više puta kao i istoimeni film, a u tom trenutku činilo mi se kao da ostvarujem sve svoje snove! Poljubac s Natašom pamtim kao mjesto u predstavi gdje bi se odmarala i dobivala potporu i ohrabrenje od nje u iznimno stresnoj situaciji", prisjetila se.

Već za svoju prvu ulogu u filmu "Trampolin" osvojila je Zlatnu Arenu, a od tada je dobila još dosta nagrada, no kaže da joj to nije glavna motivacija u radu.

"Lagala bih kad bi rekla da nije dobar osjećaj biti nagrađen za uloženi veliki trud i rad, ali svakako ne razmišljam o tome dok gradim ulogu", ističe glumica.

Tena je kći našeg pokojnog glumačkog para, Marine Nemet i Slavka Brankova, koji su imali velik utjecaj na njezin odabir karijere.

"Odrasla sam u umjetničkoj obitelji gdje se njegovala ljubav prema kazalištu, filmovima, knjigama i dobroj muzici, to je ono što me oblikovalo i usmjerilo. Teško mi je zamisliti da nisam glumica", kaže.

Na pitanje o privatnom životu ne otkriva puno, no priznaje da se lako zaljubljuje.

"Zaljubljive sam prirode, vrlo su rijetki trenutci kada nisam zaljubljena", tajnovita je glumica.

Tena je jako popularna i na Intstagramu gdje je pratitelji redovito obasipaju komplimentima na račun izgleda, no doživjela je i neka negativna iskustva.

"Instagram mi više služi kao spomenar iako, to je platforma koja vrlo lako može postati sajam taštine ali nisam zainteresirana za to, svjesna sam sebe i svoga izgleda, znam da mogu biti lijepa, ali i ružna, to je ono što me čini glumicom, mogućnost transformacije. Imala sam par odurnih iskustava na Instagramu i od tad ne posjećujem other messages", govori Tena.