Tea Tairović posljednja je pjevačica koja je nastupila sa Šabanom Šaulićem što joj, kako tvrdi, nije donijelo ništa dobrog u životu.

Mlada srpska pop-folk pjevačica Tea Tairović posljednja je pjevačica koja je nastupila s pokojnim legendarnim glazbenikom Šabanom Šaulićem koji je život izgubio u tragičnoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Njemačkoj 17. veljače 2019. godine.

Šaban je nastradao kada se vraćao s natupa iz jednog noćnog kluba u kojem je iste večeri bila i Tea, koja je slučajno provela njegove posljednje sate života s njim, a slučajnost je što se i sama nije našla u istom vozilu kao i on.

Nakon svega, Tea se nije pojavila na Šabanovu sprovodu, obitelj mu nije poznavala niti je bila s njima u kontaktu, a sada tvrdi da joj je činjenica što je posljednja s njim nastupila i družila se, donijela samo probleme.

"Meni je bila čast i zadovoljstvo što sam s jednim takvim čovjekom, jednom takvom legendom snimila duet. Ali su mi smetale neke opaske pojedinih medija koji su me napadali, jednostavno su me razapinjali na sve strane. Ja sam dala jednu izjavu, jednom novinaru, a od te jedne izjave nastalo je na stotine drugih, lažnih izjava. Ne razumijem ljude koji na tuđoj nesreći zarađuju veoma jedan mali profit. Zvali su meni Šabanovi saradnici i pričali mi kako ja želim reklamu i radim reklamu na osnovu mrtvog Šabana. To je užasno, to je ispod svakog nivoa", otkrila je Tea u intervjuu za Alo!.

Dodala je i da kako bi voljela da ju ljudi više cijene zbog njezina talenta, nego zbog vanjskog izgleda.

"Lijepo je čuti da izgledam odlično, ali mislim da me taj moj izgled u posljednje vrijeme više košta, odnosno odmaže već pomaže. Gledaju me kao neki seks objekt, a i pogled muškaraca na žene se promijenio. Mnogi me kvalificiraju kao nekoga tko je isključivo atraktivan i ništa više osim toga. Ako nekim neatraktivnim djevojkama treba više vremena da dokažu neke svoje kvalitete, meni kao ovakvoj treba duplo više", zaključila je pjevačica koja ima dva završena fakulteta.