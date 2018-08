Pjevačica Taylor Swift napokon je sretna u ljubavi. U vezi je s Joejem Alwynom

Pjevačica je napokon sretna u ljubavi.

Iako je neko vrijeme bila doslovno svugdje, aktivna na društvenim mrežama te okružena mnogobrojnim prijateljicama i kolegama, za Taylor Swift "početak kraja" započeo je krajem 2016. godine nakon prekida jednogodišnje veze s DJ-em Calvinom Harrisom te tromjesečne romanse s britanskim glumcem Tomom Hiddlestonom koji ju je ostavio u strahu da će mu veza s njom uništiti holivudsku karijeru.

Nakon burne svađe s prijateljicom Katy Perry koja ju je optužila da joj pokušava sabotirati svjetsku turneju, Taylor se uplela i u javnu svađu s bračnim parom Kardashian-West, a cijela situacija bacila je drugu sliku o "country slatkici s plavim kovrčama", a to je da ona i nije tako dobra, naivna i nevina kako se to do tada mislilo.

Taylor Swift West (Foto: Getty)

O Taylor se tada počelo sve glasnije šuškati kako je prava zmija, razmažena diva i lažljivica koja je samo pomno izgradila imidž slatkice, a tome u prilog govori i kako se razišla s brojnim pripadnicama svog velikog ženskog društva za koje su neke tvrdile da su se bojale napustiti ga, dok se onima koje su ostale uz nju Taylor zahvalila u spotu za pjesmu "Look What You Made Me Do", u kojem je na majicu ispisala njihova imena.

Taylor Swift prijateljice (Foto: Getty)

Taylor se ubrzo potpuno povukla iz javnosti te obrisala profile na društvenim mrežama. I dok su novine samo nagađale gdje je i što radi, ona je uživala u ljubavi s novim dečkom te snimanju novog albuma "Reputation", kojim je najavila novo razdoblje u svom životu te konačni obračun s neprijateljima, i kojim je izazvala pravu histeriju. Iako je odradila brojne nastupe te se vratila na društvene mreže i modne naslovnice, to nije niti približno intenzivno kao što je bilo nekad, a odavno ju nismo vidjeli ni u društvu jednako poznatih prijateljica pjevačica, glumica i manekenki s kojima je bila nerazdvojna.

Taylor Swift (Foto: Getty)

No pjevačica je uhvaćena na romantičnom odmoru s dečkom, relativno nepoznatim glumcem Joejem Alwynom na otočju Turks and Caicos, gdje je par uživao u koktelima, kupanju i šetnji pješčanom plažom. Taylor je zbog putovanja uzela kratki predah od svjetske "Reputation" turneje, a čini se kako je s mladim glumcem napokon pronašla mir.

Taylor Swift Joe Alwyn (Foto: Profimedia)

O njihovoj se ljubavi ne zna gotovo ništa, osim da je započela prije nešto više od godinu dana.