"Posvuda je putovala u kovčegu", izjavio je Zayn i time potvrdio bizarne glasine o Taylor Swift.

Čini se kako je bivši pjevač grupe One Direct Zayn Malik, potvrdio bizarnu priču koja već neko vrijeme kruži o njegovoj pjevačkoj kolegici Taylor Swift.

"Posvuda je putovala u kovčegu", izjavio je Zayn za British Vogue i time potvrdio bizarne glasine o Taylor koje kruže već neko vrijeme, nakon što su članovi njene ekipe snimljeni kako iznose ogromni crni kofer iz njenog stana na Manhattanu.

Kovčeg je bio toliko velik da su ga dvojica morala pažljivo nositi, pa su se pojavile teorije zavjete da je pjevačica otkrila novi način kako se iskrasti iz stana, kako ne bi bila zamijećena u javnosti i kako bi izbjegla brojne fotografe koji je prate na svakom koraku.

Wait. Did Zayn Malik just let slip that Taylor Swift really was hiding from paparazzi in this suitcase after all? 😱>>> https://t.co/2TgT8fusYz pic.twitter.com/gvm9IeH54Q