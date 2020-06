Taylor Schilling je u vezi s Emily Ritz što je potvrdila na društvenim mrežama.

Američka glumica Taylor Schiling, poznata po ulozi Piper Chapman u seriji "Orange Is The New Black" službeno je potvrdila da je u vezi s vizualnom umjetnicom Emily Ritz.

Učinila je to na društvenim mrežama gdje je objavila fotografiju na kojoj pozira u u zagrljaju svoje nove djevojke kojoj je posvetila i romantičnu poruku.

"Ne mogu biti ponosnija što sam uz tebe", napisala je u objavi.

Par se prema pisanju stranih medija upoznao preko zajedničkih prijatelja, a njihova je veza postala romantična krajem prošle godine, prenosi Just Jared.

Taylorina seksualnost bila je predmet pomnog proučavanja i pisanja tijekom godina, ali ona je svoj privatni život bila odlučila čuvati samo za sebe, daleko od znatiželjnih očiju javnosti.

"Bila sam u ozbiljnim vezama s puno ljudi, a ja sam vrlo ekspanzivna osoba. Ne postoji dio mene koji bi mogli etikirati. Zaista se uklapam u kutije. Imala sam predivne veze, puno ljubavi i ne zamaram se odakle ona dolazi", izjavila je u jednom od rijetkih intervjua 2017. godine za Evening Standard magazine.

Taylor je bila priznala i da je njezin život bio teži nego što je trebao biti, naročito u 20-im godinama jer je samu sebe forsirala da da bude što uspješnija, no s godinama je naučila kako se treba razvijati.

"Sada se sigurno osjećam kao da se nalazim na nekom drugom mjestu, za razliku od onog na kojem sam bila u dvadesetima. Definitivno sam spremna pozdraviti se s tim razdobljem. Gledajući unatrag, moje misli i ideje o životu su možda bile ograničene, a bila sam preoštra prema sebi. Stvari su bile puno teže nego su trebale biti.", bila je izjavila.