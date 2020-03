View this post on Instagram

Stroge procedure i pravila ponašanja i za nas koji smo svakodnevno u programu uživo. Obavimo svoje, ulovimo koju zraku sunca i zatim #ostajemodoma! ...U redakciji bez uobičajene gužve, program nesmetano ide, dezinfekcija obavezna i učestala, a biti dijelom lanca infomiranja ovih dana, povezivati ljude u potrebi, navigirati ih, pružiti nekome tko sluša možda i određenu utjehu, nabaciti i šalu, duha radi; nije nam samo zadovoljstvo, nego i obaveza. Mediji ovih dana konačno izvršavaju svoju temeljnu ulogu u punom smislu te riječi! Nama na radiju, javljaju se iz svih dijelova HR, pa i šire. Zovu iz malih obrta, fali im materijala za šivati maske - tražili zdravstveni djelatnici, javljaju drugi, imaju materijal, poslat će besplatno gdje god treba; zovu pojedinci, hvale “gazdu”, “ne trebaju platiti najam”, rekao je, “dok nema posla”. Javljaju se tete iz vrtića, profesori/ce, vozači/ce tramvaja, dostavljači, tete čistačice, medicinske sestre s odjela: “Neku bržu pjesmu puštaj”, kažu, “treba nam nešto žešće”... Kad nam je najgore, stvarno smo najbolji! 🙌🏻 A sad nam je vrijeme da to najbolje i pokažemo; samodisciplina i ograničenje kretanja, koliko god to nestvarno zvučalo! Nestvarna je ova stvarnost koju danas živimo, ali tu smo gdje jesmo. Pregrmimo zajedno nekoliko sljedećih tjedana, ako treba i mjeseci, obavimo sada što se mora i poslije će nam svima biti lakše. ✌🏻@narodni.radio #radiokojitesluša