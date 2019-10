Tatjana Jurić na Instagramu je sa svojim pratiteljima podijelila jednu novost, a usput je otkrila i što stoji iza toga.

Voditeljica Tatjana Jurić nedavno je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj sjedi ispred kamene kuće.

Uz nju je stajao poduži emotivni status koji je izazvao oduševljenje tisuće obožavatelja te radijske voditeljice.

"Kad me pitaju kakva mi je prošla godina bila, uvijek odgovaram isto: 'Spektakularna, kupila sam grobno mjesto u Zagrebu i, s burazom i familijom, ruševinu u Dalmaciji.' Grobno mjesto ko grobno mjesto, trebat će kad-tad. A ova ruševina, koju već sad od milja zovemo 'Kuća Mame Dragice' i kojoj sam ovoga ljeta, u ime svoje obitelji, postala vlasnica, uskoro će postati (nama) najljepša kamena kuća u Dalmaciji", započela je Tatjana.

"Nalazi se odmah uz bok 'Ćaćine (rodne) kuće' koju smo prije koju godinu, misleći da će mami dobro doći da pobjegne i od sebe i od drugih i od Alzheimera, uredili. Mama nikada, nikada nije došla i vidjela što smo od trošne djedovine uspjeli napraviti, ali zato će nas ova ruševina (koja će to ubrzo prestati biti), trajno podsjećati na to da se u životu broje samo oni trenuci u kojima nam život liči baš na ruševinu i zatim oni koji uslijede nakon njih, a koji sve to pretvaraju u - čistu ljepotu. I da, ovo je opet pomalo patetična objava, ali nakon zadnjih nekoliko godina, u jedno sam sigurna, fućkaš-ti-život-bez-patetike!!! Kakva će ljepoootica “Mamina kuća” postati, jedva čekam da vam familija Jurić pokaže! Za sada, svatko ima svoju ideju, od ćaće Jurića preko buraza i Nike, Žive i Zoje do Nine, arhitektice. Jedino, nikako da im objasnim da će na kraju i opet biti - po mom! I po Nikinom."

"Iiiii, još sam jednu veliku životnu lekciju naučila upravo prošle pretužne 2018.: žene su najjače kad se sve ruši. Najjače! A ono što izgradimo nakon toga, (uz podršku najbližih, naravno) e, to je, ljudi moji dragi, čisti - smisao života. 'To malo života', govorile su uvijek moja Mama i Baka", zaključila je.

Podsjetimo, Tatjani je majka Dragica preminula krajem siječnja 2018. godine nakon što joj je prije nešto više od dvije godine dijagnosticirana Alzheimerova bolest.

Vijest o smrti majke Tatjana je objavila na Facebooku: "Sve stade. Samo život prođe. Naša zadnja zajednička fotka. Putuj, Majčice. Silno sam ponosna na Tebe! Silno. Sve Ti danas priznajem, i kao majci, i kao roditelju, supruzi, partnerici, prijateljici - ženi! Sve sam shvatila! Koliko je to borbe, koliko tuge, sreće, odricanja i davanja. Opraštanja. Život. Koliko je jedino ljubavi u životu potrebno i koliko su ljudi ti koji - čine život. Svemu daju smisao", započela je tada pored njihove zajedničke fotografije.

"Alzheimer nas je rasturio, ali rasturile smo i mi njega! Ti si ga rasturila, dostojanstveno, u svom stilu. Našem!

Zaspala si mirno, u snu; vidjela sam te nakon s blagim osmijehom i to mi je najveća nagrada i mir koje sam mogla dobiti. Zahvalna sam na tome! Tvoja me bolest, naša bolest, naučila svemu što kao dijete i žena trebam dalje nositi sa sobom u život; prije nego se, svatko od nas, mora oprostiti sa svojim roditeljem. Bila si i ostaješ prava frajerica, jaka, srčana, zabavna, glasna i snažna. Nadam se da sam bila dostojna na Tvome posljednjem putu. Dala sam sve od sebe!

Odmori se. Dio si mene, zauvijek! Bit ćeš u svakom mom danu, i kad plačem i kad ću se smijati! Uvijek! Uvijek, Mama. Počivaj u miru, sve si napravila točno onako kako je trebalo. Ti si ta koja je, na kraju, ustvari - pomogla meni. Mama s velikim M!"

Radijska voditeljica otvoreno je govorila o ovoj bolesti u javnosti te podizala svijest o njoj, a to je nastavila i dandanas.