Tatjana Jurić je na svojem Instagramu otkrila da je trenutačno u samoizolaciji jer je pozitivna na koronavirus te je detaljno opisala svoje iskustvo.

Voditeljica Tatjana Jurić pozitivna je na koronavirus.

To je sama otkrila na svojem Instagramu, gdje se javila iz samoizolacije.

"Samoizolacija. Osmi dan. Pozitivna. Oduvijek sam znala da me ta riječ najbolje opisuje. Na radiju su mi, kažu, vijenac već pripremili, iako božićni, a moji su me zvali da me pitaju jesam li imovinu prepisala na njih. E, neće ići", započela je Tatjana svoj poduži status, a zatim je opisala kakve je simptome imala.

"Doduše, ima u koroni ta jedna noć kad pod temperaturom ležiš u krevetu, Jackica ti hrče na guzici, a tebe noge toliko trgaju da si misliš - pa dobro, neću valjda baš noćas, tako sama sa sobom, otegnut' od kakvog ugruška koji mi neće dati ni da reagiram pokušajući svojima poslati poruku: zovite hitnu. A ja sam cijepljena dvaput i prilično staložena, potvrdit' će oni koji me znaju. Pa eto, od ovih skoro 5 tisuća oboljelih ovih dana, i ja sam jedna", nastavila je pa je otkrila i kako se zarazila.

"Koronu su mi iz škole donijele nećakinje i iako žive izvan HR, sve to ide u prilog sljedećem - ako je mene relativno ozbiljno sastavilo, a prethodno sam cijepljena, ne želim znati kako bi bilo da je drukčije. Kad dođete u doticaj s virusom, a doći ćete jer to je 'epidemija' po svojoj definiciji, lakše ćete je prebroditi ako u sebi već imate neka antitijela. A ta antitijela osigurava vam cjepivo. Samo to. Ne trebaš biti stručnjak pa da to shvatiš", poručila je Tatjana, kojoj društvo u samoizolaciji pravi njezin pas.

"Nas dvije i ovaj tjedan odmaramo; odoh čitat' o uzgoju avokada u Dalmaciji... Čovjek, naime, puno dozna kad ima viška vremena i pristup internetu. Tako sam i ja neki dan pogledala sjajan dokumentarac o industriji avokada i meksičkim kartelima, pa zaključila da bi trebalo na ćaćinoj zemlji u Dalmaciji posadit' avokado. Kartela nema, klima je pogodna. U dokonosti, svakakvi ti pametni zaključci padaju napamet. Hoće li to biti uzgoj avokada u Dalmaciji ili izbjegavanje cijepljena tijekom svjetski proglašene epidemije, nekima je, čini se, sve-to-isto. Nakon ovog iskustva, u dvije sam stvari uvjerena. Dobro je biti cijepljen. Za svaki slučaj. I dobro se držati podalje meksičkih kartela. Za svaki slučaj. A vi kako hoćete. Javim kad avokado rodi!" zaključila je Tatjana.

U komentarima je dobila brojne poruke podrške, a ni ovaj put nisu izostali komplimenti na račun njezina izgleda i mnogi su zaključili da i s koronom te bez šminke izgleda prekrasno.