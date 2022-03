Taron Egerton pao je u nesvijest tijekom svoje predstave "Cock".

Britanski glumac i zvijezda filma "The Rocketman" Taron Egerton onesvijestio se na pozornici tijekom svoje nove kazališne predstave u subotu, a u pomoć mu je pohitao liječnik koji se slučajno našao u publici.

32-godišnji Taron srušio se u nesvijest baš u trenutku kada je dijelio pozornicu s glumcem iz hit-serije "Bridgerton" Jonathanom Baileyjem, a nikome zbog toga nije bilo baš svejedno. Kazališni zastor se odmah spustio, a predstava je bila prekinuta gotovo sat vremena i mladi glumac ju nije mogao nastaviti.

Srećom, sada je sve u redu, a Taron se oglasio i na svom profilu na Instagramu.

"Kao što su neki od vas možda čuli, sinoć sam se onesvijestio tijekom prve izvedbe predstave "Cock". Sada sam skroz dobro, malo me boli vrat i ego mi je u modricama, ali dobro sam. Odlučio sam to gledati pozitivno i bio bih zahvalan samo kada bi netko tko je sinoć bio u kazalištu, rekao da sam bio tako predan da moje tijelo to nije moglo podnijeti. Sad kad sam to rekao, moram dodati da ispada da trebate odraditi cijelu predstavu, ne samo tri četvrtine. Stoga ću se večeras opet vratiti", našalio se glumac na svoj račun i zhavalio kolegama koji su ga mijenjali.

