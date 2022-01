Tara Thaller na Instagramu je pokazala kako provodi prve dane bračnog života s kolegom Farisom Pinjom.

Naša glumica Tara Thaller (23) krajem 2021. godine udala se u tajnosti za bosanskohercegovačkog glumca i glazbenika Farisa Pinju (23).

Mladi par vjenčao se u Zagrebu nakon dvije godine veze, a Tara je sretnu vijest otkrila na svojem Instagramu gdje je objavila fotografije s vjenčanja.

Glumica je sada na društvenoj mreži pokazala kako uživa u bračnom životu.

"Mini medeni mjesec. Kako je vaša nova godina počela?" napisala je u opisu fotki uz koje je označila da se nalazi u Sarajevu.

Ispod objave je dobila brojne komplimente za svoj izgled, čime je opravdala laskavu titulu jedne od naših najljepših glumica koja je prati od početka karijere.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti glavnom gradu Bosne i Hercegovine, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible".

Za njezinu vezu s kolegom Farisom Pinjom doznalo se 2020. godine, kada je na Instagramu objavila njihove zajedničke fotke.

