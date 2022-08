Tara Thaller iznenadila je dolaskom na pretpremijeru nove serije "Zmajeva kuća" u Zagrebu gdje je zablistala u elegantnom izdanju.

Naša mlada i talentirana glumica Tara Thaller (24) rijetko se pojavljuje u javnosti, no nije mogla propustiti pretpremijeru nove HBO-ove serije "Zmajeva kuća" u Zagrebu.

Za ovu je prigodu odabrala elegantni crni kombinezon u kojem je potvrdila da joj ne treba puno truda kako bi zablistala te je još jednom opravdala titulu jedne od naših najljepših glumica.

S događaja se javila i na svojem Instagramu gdje je objavila šaljive fotografije, a pratitelji su joj uputili komplimente na račun izgleda.

Tari ovaj put pratnju nije pravio njezin suprug, bosanskohercegovački glumac i glazbenik Faris Pinjo, za kojeg se krajem prošle godine udala u tajnosti.

Mladi par vjenčao se u Zagrebu nakon dvije godine veze, a Tara je sretnu vijest otkrila na svojem Instagramu, gdje je objavila fotografije s vjenčanja.

Inače, Tara je 2019. upisala Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu, a iza sebe ima niz uspješnih uloga, među kojima se ističe ona u drami "The Saint of the Impossible".

Za njezinu vezu s kolegom Farisom Pinjom doznalo se 2020. godine, kada je na Instagramu objavila njihove zajedničke fotke.

Pogledajte kako izgleda žena Dragana Bjelogrlića, rijetko se pojavljuje, a zovu je srpskom Monicom Bellucci! +12

Zbog zavodljivog izdanja naše glumice u Sarajevu su se svi okretali za njom, a netko joj je cijelo vrijeme čuvao leđa +26